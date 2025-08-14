Acasă » Exclusiv » Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”

Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”

De: Keva Iosif 14/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Gina Pistol a vorbit de nenumărate ori despre cât de greu i-a fost să rămână însărcinată, dar până acum nu a dezvăluit niciodată detaliile cutremurătoare ale momentelor în care a ajuns inclusiv la mănăstire. Acolo, cu lacrimi în ochi și rugăciuni rostite cu tot sufletul, s-a dedicat unui ritual secret pentru a deveni mamă – o experiență intimă și profundă pe care acum o împărtășește pentru prima oară pentru CANCAN.RO.

La 41 de ani, Gina Pistol a trăit un adevărat rollercoaster până să devină mamă, mărturisind că atât drumul spre sarcină, cât și primele luni după venirea pe lume a fetiței au fost pline de provocări și emoții intense.

Însă, odată cu rolul de mamă, Gina s-a transformat complet și spune că adoră fiecare clipă alături de micuța Josephine, care i-a schimbat viața.

Josephin seamănă puțin cu amândoi, a luat la de la fiecare, sper eu, că ce-i mai bun și ce-i mai frumos. Are momente când la expresii și la strâmbături seamănă cu mine, la anumite chestii și ticuri seamănă cu Andrei (n.r. Smiley), asta fără să o învețe nimeni.

Ne uităm la ea cand era mai micuța… Andrei când e foarte concentrat se joacă cu limba și atinge cumva mustața. Și am văzut-o pe fii-mea când era mai mică, că atunci când era condiționată să facă ceva, făcea același tic. E un copil bun, nu e năzdrăvană, e jucăușă. E funny, dar nu e un copil obraznic”, ne-a povestit Gina.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Gina Pistol: ”Medicii mi-au zis că nu am șanse să devin mamă”

Recunoaște însă că nimic nu o doboară mai tare decât momentele în care își vede copilul suferind și se simte neputincioasă.

”Cele mai grele momente sunt atunci când devii părinte, când te simți neajutorat. Ai vrea să faci orice, să știi copilul bine, și te simti neajutorat că nu țin lucrurile de tine. Pentru mamă e cu panică și cand ii curge nasul, cand e copilul bolnav e cel mai nasol, ăla e cel mai greu moment. Mă înclin în fața părinților ai căror copii nu stau foarte bine cu sănătatea și să le dea Dumnezeu putere, că e ceva…. Te dezarmează, adică trebuie să stai foarte bine psihic, să nu renunți la speranță”.

Gina o consideră pe Josephine… o minune❤️

În culisele vieții Ginei Pistol s-a ascuns mult timp o luptă despre care puțini știau. Medicii i-au spus că nu va putea avea copii, iar gândul că nu va trăi bucuria maternității a doborât-o. Își făcuse casa visurilor, călătorea, muncea, dar se întreba mereu: ‘Pentru cine fac toate astea?’… Până când soarta i-a pregătit o surpriză frumoasă!

Medicii mi-au zis, în urma unor analize, că nu am șanse să devin mamă. Și iată! Mi-a fost foarte greu să diger treaba asta și a fost foarte greu să o accept. Și mai aveam momente cand mă întrebam, “Oare aș fi fost o mamă bună dacă mi-ar fi dat Dumnezeu copil?”. Si mi se pare așa, ok, muncești, faci, îți cumperi casa pe care ți-o doreai, cumperi mașina pe care ți-o doreai, călătoresti, sădești un copac… Dar zic: “Pentru cine fac eu toate lucrurile astea?”.

La un moment dat incepi sa te gandesti: “ Ok, și în urma mea ce las?”. Și pe urma am aflat că nu pot să am șansa să fac copii și nu mi-a picat bine. Și cumva cred că începusem să accept asta…”.

A urmat un ritual de rugăciune la o mănăstire de lângă Timișoara

Într-o mărturisire în premieră pentru CANCAN.RO, Gina Pistol povestește cum, în cele mai grele momente, când nu mai avea nicio speranță, a mers la o mănăstire din apropiere de Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou, unde s-a rugat cu toată ființa ei să devină mamă. Din acea zi, rugăciunea zilnică a devenit ritual, iar miracolul nu a întârziat să apară!

Țin minte că îmi spuneau prietenele, “Ești însărcinată”. Si eu le ziceam ” Terminați cu asta că nu sunt însărcinată”. Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Stiam că nu am nicio șansă, nu am facut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun ca nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”.

Și eu, în prima lună de sarcină, în primul trimestru de sarcină, am si avut probleme. Am stat la pat si mă rugam în fiecare zi, toată sarcina m-am rugat în fiecare zi. Aveam ritualul meu de rugăciuni. Si țin minte că m-a dus prietena mea (care a devenit nașa fiicei mele) în Timișoara la Sfântul Iosif cel Nou dintr-o localitate de lângă Timișoara, la Mănăstirea . Si m-am rugat Sfântului Iosif si la Dumnezeu că dacă ei consideră că o să fiu un părinte bun să-mi dea copii, mai mult nu cer. Doar dacă consideră ei că aș fi un părinte bun”.

Am ramas însărcinată după ce mi-am făcut analizele și mi-au zis medicii ca nu am nicio șansă să fac copii. Si când am fost la prietena mea la Timișoara, si a zis hai sa mergi sa te rogi… si am fost la biserica de care ti-am spus. Și pe urmă eram însărcinată în primul trimestru, dar umblam cu tricouri foarte largi că nu știam cum… și m-am dus să-i mulțumesc Sfântului la mormântul lui acolo (Mănăstirea Partoș). Și a venit o măicuță la mine și mi-a zis, în timp ce stăteam singură în liniște să mulțumesc pentru minune: “Rugați-vă la Sfântul că e pentru femeile care nu pot face copii și rugați-vă că este foarte generos Sfântul”. Mi-au dat lacrimile, că eram deja însărcinată. Si pe urmă, într-un alt an, când o avem deja pe Josephine, în timp ce stăteam la slujbă, în timp ce preotul vorbea de Sfântul Iosif, mi-am dat seama că de fapt Josephine vine de la Iosif. Vezi că nimic nu-i întâmplător în viața asta!”, ne-a dezvăluit Gina, copleșită și acum de recunoștință.

Frumoasa prezentatoare spune că miracolul care i-a adus-o pe lume pe micuța Josephine poartă și amprenta lui Smiley. Artistul i-a dăruit Brâul Maicii Domnului, adus de la Muntele Athos, pe care l-a păstrat cu sfințenie și alături de care a rostit rugăciuni puternice.

”Îmi dăduse Andrei un brâul Maicii Domnului si l-am tinut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis ca am fost și acolo la mănăstire, și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”.

Citește și: Familia prezentatorului de la „Românii au talent” se extinde! Smiley şi Gina Pistol pun la punct ultimele detalii: „Vom fi…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele manelelor”
Exclusiv
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele…
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse”
Exclusiv
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ:…
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
Mediafax
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția...
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!”
Adevarul
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Mediafax
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online...
Contul bancar, obligatoriu în România. Ministerul Finanţelor a publicat proiectul. S-a pus și termen de 5 luni
Capital.ro
Contul bancar, obligatoriu în România. Ministerul Finanţelor a publicat proiectul. S-a pus și termen de...
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va...
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
evz.ro
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La...
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00....
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ...
Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele manelelor”
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină ...
Cătălin Bordea a dat-o de gol! Cu ce se ocupă fosta soţie la doi ani de la divorţ: conduce o maşină de 100.000 de €, dar… „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse”
Maria şi Marius de la ”Insula Iubirii” au rămas împreună după emisiune! Imaginile care spun ...
Maria şi Marius de la ”Insula Iubirii” au rămas împreună după emisiune! Imaginile care spun totul despre căsnicia lor
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Vezi toate știrile
×