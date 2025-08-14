Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”

Gina Pistol a vorbit de nenumărate ori despre cât de greu i-a fost să rămână însărcinată, dar până acum nu a dezvăluit niciodată detaliile cutremurătoare ale momentelor în care a ajuns inclusiv la mănăstire. Acolo, cu lacrimi în ochi și rugăciuni rostite cu tot sufletul, s-a dedicat unui ritual secret pentru a deveni mamă – o experiență intimă și profundă pe care acum o împărtășește pentru prima oară pentru CANCAN.RO.

La 41 de ani, Gina Pistol a trăit un adevărat rollercoaster până să devină mamă, mărturisind că atât drumul spre sarcină, cât și primele luni după venirea pe lume a fetiței au fost pline de provocări și emoții intense.

Însă, odată cu rolul de mamă, Gina s-a transformat complet și spune că adoră fiecare clipă alături de micuța Josephine, care i-a schimbat viața.

”Josephin seamănă puțin cu amândoi, a luat la de la fiecare, sper eu, că ce-i mai bun și ce-i mai frumos. Are momente când la expresii și la strâmbături seamănă cu mine, la anumite chestii și ticuri seamănă cu Andrei (n.r. Smiley), asta fără să o învețe nimeni.

Ne uităm la ea cand era mai micuța… Andrei când e foarte concentrat se joacă cu limba și atinge cumva mustața. Și am văzut-o pe fii-mea când era mai mică, că atunci când era condiționată să facă ceva, făcea același tic. E un copil bun, nu e năzdrăvană, e jucăușă. E funny, dar nu e un copil obraznic”, ne-a povestit Gina.

Gina Pistol: ”Medicii mi-au zis că nu am șanse să devin mamă”

Recunoaște însă că nimic nu o doboară mai tare decât momentele în care își vede copilul suferind și se simte neputincioasă.

”Cele mai grele momente sunt atunci când devii părinte, când te simți neajutorat. Ai vrea să faci orice, să știi copilul bine, și te simti neajutorat că nu țin lucrurile de tine. Pentru mamă e cu panică și cand ii curge nasul, cand e copilul bolnav e cel mai nasol, ăla e cel mai greu moment. Mă înclin în fața părinților ai căror copii nu stau foarte bine cu sănătatea și să le dea Dumnezeu putere, că e ceva…. Te dezarmează, adică trebuie să stai foarte bine psihic, să nu renunți la speranță”.

În culisele vieții Ginei Pistol s-a ascuns mult timp o luptă despre care puțini știau. Medicii i-au spus că nu va putea avea copii, iar gândul că nu va trăi bucuria maternității a doborât-o. Își făcuse casa visurilor, călătorea, muncea, dar se întreba mereu: ‘Pentru cine fac toate astea?’… Până când soarta i-a pregătit o surpriză frumoasă!

”Medicii mi-au zis, în urma unor analize, că nu am șanse să devin mamă. Și iată! Mi-a fost foarte greu să diger treaba asta și a fost foarte greu să o accept. Și mai aveam momente cand mă întrebam, “Oare aș fi fost o mamă bună dacă mi-ar fi dat Dumnezeu copil?”. Si mi se pare așa, ok, muncești, faci, îți cumperi casa pe care ți-o doreai, cumperi mașina pe care ți-o doreai, călătoresti, sădești un copac… Dar zic: “Pentru cine fac eu toate lucrurile astea?”.

La un moment dat incepi sa te gandesti: “ Ok, și în urma mea ce las?”. Și pe urma am aflat că nu pot să am șansa să fac copii și nu mi-a picat bine. Și cumva cred că începusem să accept asta…”.

A urmat un ritual de rugăciune la o mănăstire de lângă Timișoara

Într-o mărturisire în premieră pentru CANCAN.RO, Gina Pistol povestește cum, în cele mai grele momente, când nu mai avea nicio speranță, a mers la o mănăstire din apropiere de Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou, unde s-a rugat cu toată ființa ei să devină mamă. Din acea zi, rugăciunea zilnică a devenit ritual, iar miracolul nu a întârziat să apară!

”Țin minte că îmi spuneau prietenele, “Ești însărcinată”. Si eu le ziceam ” Terminați cu asta că nu sunt însărcinată”. Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Stiam că nu am nicio șansă, nu am facut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun ca nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”.

Și eu, în prima lună de sarcină, în primul trimestru de sarcină, am si avut probleme. Am stat la pat si mă rugam în fiecare zi, toată sarcina m-am rugat în fiecare zi. Aveam ritualul meu de rugăciuni. Si țin minte că m-a dus prietena mea (care a devenit nașa fiicei mele) în Timișoara la Sfântul Iosif cel Nou dintr-o localitate de lângă Timișoara, la Mănăstirea . Si m-am rugat Sfântului Iosif si la Dumnezeu că dacă ei consideră că o să fiu un părinte bun să-mi dea copii, mai mult nu cer. Doar dacă consideră ei că aș fi un părinte bun”.

Am ramas însărcinată după ce mi-am făcut analizele și mi-au zis medicii ca nu am nicio șansă să fac copii. Si când am fost la prietena mea la Timișoara, si a zis hai sa mergi sa te rogi… si am fost la biserica de care ti-am spus. Și pe urmă eram însărcinată în primul trimestru, dar umblam cu tricouri foarte largi că nu știam cum… și m-am dus să-i mulțumesc Sfântului la mormântul lui acolo (Mănăstirea Partoș). Și a venit o măicuță la mine și mi-a zis, în timp ce stăteam singură în liniște să mulțumesc pentru minune: “Rugați-vă la Sfântul că e pentru femeile care nu pot face copii și rugați-vă că este foarte generos Sfântul”. Mi-au dat lacrimile, că eram deja însărcinată. Si pe urmă, într-un alt an, când o avem deja pe Josephine, în timp ce stăteam la slujbă, în timp ce preotul vorbea de Sfântul Iosif, mi-am dat seama că de fapt Josephine vine de la Iosif. Vezi că nimic nu-i întâmplător în viața asta!”, ne-a dezvăluit Gina, copleșită și acum de recunoștință.

Frumoasa prezentatoare spune că miracolul care i-a adus-o pe lume pe micuța Josephine poartă și amprenta lui Smiley. Artistul i-a dăruit Brâul Maicii Domnului, adus de la Muntele Athos, pe care l-a păstrat cu sfințenie și alături de care a rostit rugăciuni puternice.

”Îmi dăduse Andrei un brâul Maicii Domnului si l-am tinut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis ca am fost și acolo la mănăstire, și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”.

