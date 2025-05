Cum s-a transformat Gina Pistol de când mănâncă doar o dată pe zi: ”Meniul de azi: mic, bere și…” Cât arată, acum, cântarul și semnalul de alarmă pe care-l trage soția lui Smiley

Gina Pistol și-a redobândit silueta de odinioară. Am întâlnit-o, în fața pieței Obor, locul unde, miercuri, concurenții și jurații – Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu – au filmat pentru noul sezon MasterChef de la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a povestit că îi place să meargă la piață, de unde se aprovizionează cu legume și fructe proaspăte. Cu această ocazie, vedeta ne-a dezvăluit și secretul siluetei sale trase prin inel. A reușit să scadă sub 60 de kilograme, dar nu recomandă metoda ei!

Gina Pistol este în formă maximă, chiar dacă are o singură masă pe zi și câteva gustări.

Gina Pistol: “Sunt genul acela de femeie care ține casa și îmi și place să merg la piață”

CANCAN.RO: Pregătiți un nou sezon Masterchef cu filmare în aer liber. Cum a debutat?

Gina Pistol: Filmare în aer liber pentru că în acest sezon o să avem foarte multe deplasări și avem câteva episoade în zone absolut minunate. Vor fi prin țară și normale, la piață, ca orice om.

CANCAN.RO: Cât de des mergi la piață?

Gina Pistol: Foarte des. Sunt genul acela de femeie care ține casa și îmi și place să merg la piață. Îmi place tot timpul să am alimente proaspete în casă, îmi place să am tot timpul orice în casă și merg destul de des.

CANCAN.RO: Te recunoaște lumea sau te camuflezi așa?

Gina Pistol: Mă recunosc și când nu am eu chef și îmi pun o șapcă și ochelari de soare, tot mă recunosc, dar oamenii sunt foarte drăguți. În piețele în care merg, mă știu toți oamenii.

CANCAN.RO: Ți-ai creat o rețea de oameni de la care obișnuiești să cumperi?

Gina Pistol: Da, că știu exact ce să-mi dea, eu știu exact ce vreau.

CANCAN.RO: Îți faci listă? Mergi cu Josephine? Ea are cerințe speciale?

Gina Pistol: Slavă Domnului că-i plac foarte mult fructele și legumele și mănâncă. A avut o perioadă când mânca ardei gras în fiecare zi, câte doi ardei grași, ba castraveți, căpșune, cireșe, îi plac foarte mult. Prefer să merg singură la piață, pentru că e mai greu să mergi cu copilul după tine. Nu-mi fac listă, deși ar trebui să-mi fac listă. Mă duc să cumpăr două, trei lucruri și mă întorc cu mai multe lucruri acasă să fie.

Gina Pistol: “Am o singură masă pe zi”

CANCAN.RO: Îți admiram silueta și vreau să-mi spui cum te menții. Cum ești cu sănătatea și cu acea intoleranță pe care o ai?

Gina Pistol: M-am reapucat de sport. Încă fac tot după antrenamentele pe care le am de la CarmenFit. Mai dă Carmen, așa când mai are timp, câte un antrenament pe o lună. Și am o singură masă pe zi, atunci e o proteină cu ceva legume și salată. Dar pentru o perioadă de vreo două săptămâni am băut un lapte din care s-a scos cazeina și cumva m-a ajutat. Aveam un blocaj, nu reușeam să scad sub 60 kg. Oscilam uneori la zilele bune la 59,7 sau 61. Și tot timpul aveam oscilații din astea. Și după ce am ținut cele două săptămâni cu laptele ăsta, nu știu, s-a întâmplat ceva în corpul meu și iată-mă. Da, sunt în formă maximă.

CANCAN.RO: Dar ții un fel de fasting dacă ai o singură masă pe zi?

Gina Pistol: Nu, nu neapărat, că n-am un program, n-am o fereastră anume în care mănânc. Mănânc uneori la platou, alteori mai pe seară, acasă. Mai ciugulesc un măr, adică sunt mult mai atentă la ce mănânc.

Gina Pistol: “Nu faceți ca mine că nu-i ok!”

CANCAN.RO: Meniul de astăzi care a fost?

GINA PISTOL: Meniul de astăzi: un mic jumate, o gură de bere și un colț de pâine. De fapt două colțuri de pâine, că unul l-am băgat într-o zeamă de salată de roșii cu ceapă. Și atât. Și mai mănânc diseară când ajung acasă un măr sau… Bine, nu faceți ca mine că nu-i ok!

