Nu e o glumă! Cât a plătit Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare, în București

În ultima perioadă, prețurile din România au înregistrat creșteri semnificative, surprinzând nu doar oamenii de rând, ci și vedetele. Majorările de tarife pentru produse și servicii, de la alimente la parcări sau restaurante, au devenit tot mai vizibile, iar personalitățile din showbiz au început să împărtășească experiențele lor cu costurile neașteptate. Recent, Gina Pistol a povestit cu umor și uimire despre suma pe care a plătit-o pentru o parcare.

Gina Pistol și-a exprimat surprinderea și indignarea după ce a descoperit cât a plătit pentru o parcare din Capitală. Vedeta a povestit că pentru o oră și jumătate a plătit 105 lei, sumă care i s-a părut exagerată și i-a provocat senzația că i s-au „dispărut banii din geantă”. Ea a subliniat că nu este o persoană zgârcită, ci pur și simplu a fost luată prin surprindere de costul neașteptat.

Gina Pistol a plătit 105 lei pentru parcare

Vedeta a remarcat și situația casierului de la parcare, care părea obișnuit cu nemulțumirile clienților, indicând că astfel de situații nu sunt unice. Pentru a evidenția discrepanța de prețuri din Capitală, Gina a făcut o comparație cu o altă parcare, unde tarifele sunt mult mai rezonabile: 5 lei pe oră sau 50 de lei pe zi, subliniind astfel diferențele mari între locurile de parcare din oraș.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut… Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare… Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a precizat vedeta, care a făcut ulterior o comparație cu prețurile unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a spus Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a mai povestit despre cum cheltuielile mari pentru a impresiona pe cineva îi afectează bugetul. Ea spune că uneori e mai bine să stai acasă și să economisești banii pentru lucruri utile, cum ar fi haine sau pantofi, decât să dai sume mari pe restaurante sau cafenele scumpe.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă… Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a mai spus Gina Pistol.

