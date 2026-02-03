Acasă » Știri » Cum se făcea pâinea de casă în 1930. Rețetă și mod de preparare

Cum se făcea pâinea de casă în 1930. Rețetă și mod de preparare

03/02/2026
Cum se făcea pâinea de casă în 1930. Rețetă și mod de preparare

Pâinea nu este doar un aliment de bază, ea spune multe despre tradiții și familie. Încă din cele mai vechi timpuri, pâinea este considerată sfântă, motiv pentru care nu se aruncă, nu se calcă și nu se lasă cu fața în jos. Multe gospodine văd în conceperea ei o adevărată artă, de aceea se străduiesc să nu rateze niciun pas. Iată cum se făcea pâinea în 1930!

În multe zone ești întâmpinat și acum cu pâine și sare, acesta fiind semnul prin care ți se urează să ai parte de belșug. Gazda vede în acest obicei o formă de respect și de prietenie față de cel care îi trece pragul.

Cum se făcea pâinea de casă în 1930

Ingrediente necesare pentru pâine

–1 kg făină de grâu, de tip 000 sau făină albă cernută de mai multe ori.
–600 ml apă călduță.
–20–25 g drojdie proaspătă sau maia naturală (cam 200 g, dacă vrei varianta și mai veche).
–0 lingură rasă de sare.
–o linguriță zahăr (opțional, doar pentru pornirea drojdiei).
–1–2 linguri untură de porc sau ulei.

Cum se pregătește pâinea

Plămădeala (maiaua de început).
Într-un castron, se freacă drojdia cu zahărul și 2–3 linguri de apă călduță. Se adaugă 2–3 linguri de făină și se lasă la cald 15–20 de minute.

Urmează apoi pasul doi. Se pune făină într-un lighean mare, iar la mijloc se face o groapă unde se adaugă plămădeala, sarea și treptat apa călduță.

Se frământă 30 de minute, până când aluatul capătă o formă elastică. La final se încorporează uleiul. Se acoperă cu un ștergar și se lasă lângă o sursă de căldură până își mărește volumul.

Apoi coca se modelează, se netezește ușor cu palmele și se strânge ușor la bază, fie că i se dă o formă rotundă, fie una alungită, astfel încât suprafața să fie întinsă, lucru care va ajuta pâinea să crească frumos și controlat, fără să crape.

După modelare, aluatul se așază în tavă sau pe hârtia de copt. Se acoperă din nou cu un prosop curat și se lasă la a doua dospire. Abia după aceste etape, aluatul este pregătit pentru cuptor, care trebuie să fie deja bine încins.

Se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C, 45–60 de minute. Când e gata, se așează pe un fund de lemn, și se acoperă cu un ștergar. Poate fi mâncată cu brânză și ceapă, cu lapte sau cu ce ne dorim.

