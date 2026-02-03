Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Cu suișuri și coborâșuri”

Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar cea mai recentă eliminată a fost Marina Dina. După patru săptămâni petrecute în junglă aceasta s-a întors acasă, iar acum a vorbit și despre un subiect „picant” ce s-a desprins din experiența ei la Suvivor: apropierea de Călin Donca. Marina Dina a spus adevărul despre relația cu afaceristul.

În ultima perioadă s-a vorbit intens despre faptul că în echipa Faimoșilor ar fi existat niște apropieri suspecte. Mai exact, Larisa Uță a fost cea care l-a acuzat direct pe Călin Donca de faptul că a flirtat mai întâi cu Roxana Condurache, iar apoi ar fi trecut la Marina Dina. Ei bine, acum cea din urmă a făcut lumină și a spus adevărul despre relația cu afaceristul.

Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026

Proaspăt eliminată de la Survivor 2026, Marina Dina a ținut să clarifice unele lucruri, iar printre subiectele abordate s-a numărat și presupusa apropiere de Călin Donca. Fosta concurentă a precizat clar că la mijloc nu a fost vorba despre niciun flirt sau altfel de legături.

Marina Dina spune că la Survivor s-a apropiat de persoanele cu care a rezonat, iar Călin Donca s-a numărat printre acestea. Cel mai adesea discuțiile dintre ei erau despre copiii pe care i-au lăsat acasă și care sunt de vârste apropiate.

„Am rezonat cel mai bine cu Roxana Condurache și Călin Donca, pentru că aveau copii apropiați ca vârstă de ai mei, acesta fiind un subiect discutat frecvent. În general, relația cu echipa a fost una bună, cu suișuri și coborâșuri, cum e normal într-un context de stres extrem. Îmi doresc să păstrez legătura cu toți, dar în mod special cu anumite fete, pentru că între noi s-a creat o energie de susținere și solidaritate foarte frumoasă”, a declarat Marina Dina, potrivit libertatea.ro.

Cum Marina Dina a respins clar acuzațiile de apropiere cu Călin Donca, la fel a făcut și Roxana Condurache. Imediat după eliminare, aceasta a ținut să precizeze că între ea și afacerist nu a existat nicio apropiere.

„Acum că am, în sfârșit, telefon văd ce a apărut prin presă și țin să precizez ce este evident: nu am avut nicio legătură cu acest domn (n.r. Călin Donca) în afară de ceea ce ține de trib și de emisiune. Mult zgomot pentru nimic”, a scris Roxana Condurache, pe Instagram.

Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”

Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă”