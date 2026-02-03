Acasă » Știri » Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Cu suișuri și coborâșuri”

Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Cu suișuri și coborâșuri”

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 13:23
Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Cu suișuri și coborâșuri”
Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor /Foto: Social media

Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar cea mai recentă eliminată a fost Marina Dina. După patru săptămâni petrecute în junglă aceasta s-a întors acasă, iar acum a vorbit și despre un subiect „picant” ce s-a desprins din experiența ei la Suvivor: apropierea de Călin Donca. Marina Dina a spus adevărul despre relația cu afaceristul.

În ultima perioadă s-a vorbit intens despre faptul că în echipa Faimoșilor ar fi existat niște apropieri suspecte. Mai exact, Larisa Uță a fost cea care l-a acuzat direct pe Călin Donca de faptul că a flirtat mai întâi cu Roxana Condurache, iar apoi ar fi trecut la Marina Dina. Ei bine, acum cea din urmă a făcut lumină și a spus adevărul despre relația cu afaceristul.

Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca de la Survivor 2026

Proaspăt eliminată de la Survivor 2026, Marina Dina a ținut să clarifice unele lucruri, iar printre subiectele abordate s-a numărat și presupusa apropiere de Călin Donca. Fosta concurentă a precizat clar că la mijloc nu a fost vorba despre niciun flirt sau altfel de legături.

Marina Dina spune că la Survivor s-a apropiat de persoanele cu care a rezonat, iar Călin Donca s-a numărat printre acestea. Cel mai adesea discuțiile dintre ei erau despre copiii pe care i-au lăsat acasă și care sunt de vârste apropiate.

„Am rezonat cel mai bine cu Roxana Condurache și Călin Donca, pentru că aveau copii apropiați ca vârstă de ai mei, acesta fiind un subiect discutat frecvent. În general, relația cu echipa a fost una bună, cu suișuri și coborâșuri, cum e normal într-un context de stres extrem. Îmi doresc să păstrez legătura cu toți, dar în mod special cu anumite fete, pentru că între noi s-a creat o energie de susținere și solidaritate foarte frumoasă”, a declarat Marina Dina, potrivit libertatea.ro.

Marina Dina, adevărul despre relația cu Călin Donca /Foto: Instagram

Cum Marina Dina a respins clar acuzațiile de apropiere cu Călin Donca, la fel a făcut și Roxana Condurache. Imediat după eliminare, aceasta a ținut să precizeze că între ea și afacerist nu a existat nicio apropiere.

„Acum că am, în sfârșit, telefon văd ce a apărut prin presă și țin să precizez ce este evident: nu am avut nicio legătură cu acest domn (n.r. Călin Donca) în afară de ceea ce ține de trib și de emisiune. Mult zgomot pentru nimic”, a scris Roxana Condurache, pe Instagram.

Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”

Vedeta controversată din România care vrea la Survivor neapărat: „Eu nu ajung în junglă, practic ajung la mine acasă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea
Știri
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei…
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Știri
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
Digi24
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De...
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei ...
„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The ...
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The Sun”, în premieră în România
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat ...
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat Spitalul Muntenia din Pitești
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Vezi toate știrile
×