Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat Spitalul Muntenia din Pitești

Tragedia care a lovit comunitatea medicală din Pitești a lăsat un gol imens: Alin Neacșu, un tânăr kinetoterapeut apreciat, a încetat din viață în circumstanțe care au șocat atât colegii, cât și pacienții care îl cunoșteau. Până la acest moment, motivele gestului său rămân necunoscute, însă modul în care s-au desfășurat ultimele ore din viața sa sugerează că moartea nu a fost un act spontan, ci unul planificat cu atenție.

Evenimentele care au urmat la sfârșitul programului au adus alarma. Tânărul medic nu și-a mai făcut apariția la recepție și nu a mai interacționat cu colegii, așa cum obișnuia. Absența sa a stârnit neliniște în rândul personalului medical, iar atunci când s-a verificat cabinetul său, scena descoperită a fost devastatoare. Gestul său, de o hotărâre finală și tragică, a lăsat comunitatea într-o stare de șoc profund, iar întrebarea despre ce l-a determinat să recurgă la această soluție rămâne fără răspuns.

Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea

Alin Neacșu era un profesionist pasionat de domeniul său. Nu se limita doar la activitatea clinică de recuperare medicală, ci își dedica timpul și cunoștințele pentru susținerea performanțelor fizice și sportive ale pacienților săi. Era cunoscut pentru implicarea sa și pentru felul în care reușea să inspire încredere și respect, nu doar din partea colegilor, ci și a celor care apelau la serviciile sale. Dincolo de carieră, viața sa personală și tânără vârstă adaugă o notă de tragedie și mai profundă acestui eveniment, lăsând în urmă durere și întrebări fără răspuns pentru familia sa și pentru cei care îl cunoșteau.

Analizând succesiunea evenimentelor, mulți ajung la concluzia că moartea sa nu a fost un impuls neașteptat. Faptul că ziua a decurs normal, fără incidente majore, și că gestul său a fost atent planificat, indică o deliberare prealabilă. Aceasta nu face decât să amplifice sentimentul de neputință și de confuzie în rândul celor rămași în urmă. Ancheta oficială, coordonată de autorități, va încerca să clarifice circumstanțele exacte și motivațiile care au condus la această tragedie, însă răspunsurile nu vor putea să aline imediat durerea celor apropiați.

