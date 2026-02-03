Acasă » Știri » Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții casnici

Furnizorul care oferă cele mai mici prețuri la gaze de la 1 aprilie. Ce trebuie să știe clienții casnici

03/02/2026 | 15:22
Piața de gaze naturale intră într-o etapă decisivă odată cu eliminarea prețurilor plafonate de la 1 aprilie 2026, iar furnizorii au început deja să publice ofertele valabile după liberalizare.

Consumatorii casnici și companiile pot compara acum tarifele afișate pe platforma ANRE, într-un context în care diferențele de preț sunt considerabile și reflectă strategiile comerciale ale fiecărui furnizor.

Noua dinamică a pieței marchează o schimbare importantă, întrucât tarifele nu mai sunt influențate de mecanismele de protecție aplicate în ultimii ani.

Potrivit datelor oficiale, cea mai avantajoasă ofertă pentru clienții casnici este propusă de NOVA POWER & GAS. Pachetul „NOVA Casnic_pret fix 12 luni”, valabil de la 1 aprilie 2026, are un tarif de 251,87 lei/MWh, incluzând transportul și distribuția, iar costul final cu TVA și accize ajunge la 304,76 lei/MWh.

De asemenea, Electrica Furnizare se poziționează pe locul al doilea cu abonamentul Gaz Stabil, în timp ce Engie România afișează un preț de aproximativ 365 lei/MWh pentru oferta ElectriGaz.

Totodată, PPC Energie ocupă poziția a treia în clasament, cea mai accesibilă opțiune fiind PPC Gaz Easy, cu un tarif de 319,28 lei/MWh. Alte două oferte ale companiei, PPC Gaz Online și PPC Gaz Simplu, sunt listate la 373,73 lei/MWh, respectiv 379,78 lei/MWh.

Toate aceste prețuri includ tarifele reglementate, accizele, TVA și valoarea abonamentului, ceea ce permite o comparație directă între furnizori.

Ce trebuie să știe clienții casnici

Specialiștii din domeniu subliniază că noile tarife reprezintă mai mult decât o simplă ajustare după eliminarea plafonării. Aceștia atrag atenția asupra faptului că furnizorii își construiesc prețurile în funcție de riscurile asumate și de strategiile comerciale adoptate în perspectiva unei piețe complet liberalizate.

„Ofertele publicate pe platforma ANRE pentru 1 aprilie 2026 — situate între 0,30 și 0,38 lei/kWh cu TVA inclus — reprezintă nu doar simple ajustări tarifare, ci un indiciu clar că piața de furnizare începe să își construiască prețurile în funcție de nivelul de risc, strategii de prudență comercială și, în cazul unor furnizori, printr-o revenire vizibilă la marje de profit ridicate”, explică expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Procesul de schimbare a furnizorului rămâne simplu și sigur pentru consumatori. Furnizarea gazelor nu este întreruptă în timpul tranziției, iar singurele costuri suplimentare pot apărea în cazul rezilierii anticipate a contractelor cu preț fix și durată determinată.

Pentru clienții casnici și întreprinderile mici, procedura este gratuită, iar prosumatorii semnează contractele direct cu furnizorii, fără a trece prin platforma POSF.

Eliminarea plafonării deschide astfel o competiție reală între furnizori, iar diferențele de peste 70 lei/MWh între ofertele existente arată cât de importantă devine analiza atentă a pieței pentru reducerea costurilor la facturile de gaze în perioada următoare.

