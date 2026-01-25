Acasă » Știri » Scumpire gaze 2026. Cu cât se va majora prețul după 31 martie

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 13:06
Vești importante pentru români! Există șanse ca prețul la gaze să crească după eliminarea plafonării. Astfel, după data de 31 martie, oamenii ar putea scoate mai mult din buzunare. Toate detaliile în articol. 

Tarifele la gaze ar putea crește după eliminarea plafonării. Mai mult, marii furnizori care controlează peste 90% din piață, au avansat deja prețuri situate între 0.35 și 0.36 lei kilowatt pe oră. Acest tarif este peste nivelul actual garantat de stat.

În acest context, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a dispus noi obligații pentru furnizori și le-a oferit sfaturi românilor. George Niculescu a avertizat că piața s-ar putea confrunta cu fluctuații de preț, asta pentru că majoritatea ofertelor actuale sunt deja peste nivelul plafonat. 

Astfel, începând cu luna februarie, toți furnizorii de gaze naturale vor fi obligați să trimită clienților informări detaliate în legătură cu prețul de contract. Acest lucru se întâmplă pentru ca aceștia să fie puși la curent din timp în legătură cu noile tarife. 

Cu toate că cei mai mari furnizori au înclinat către majorarea tarifelor, există și exemple pozitive din partea unor operatori mai mici. 

„Există un furnizor de gaze naturale care a venit cu o ofertă cu un preț fix pentru 12 luni de 0,30, deci sub plafon – 0,30 lei pe kilowatt-oră. Iar furnizorii care sunt mari și care controlează aproximativ 92% din piață, din monitorizarea pe care am efectuat-o, reiese că sunt cu prețuri situate între 0,35 și 0,36 lei pe kilowatt-oră, prețuri mai mari decât plafonul. Am un mesaj și pentru furnizori. 

Trebuie să înțeleagă că, așa cum s-a întâmplat la energie electrică, piața este a consumatorului. Iar ofertele care sunt astăzi plasate peste plafon nu vor face altceva decât să îi ducă la o pierdere a clienților”, a declarat președintele ANRE. 

