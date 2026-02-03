Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

Jeffrey Epstein ar fi venit în 2012 în România și chiar și-ar fi luat număr de telefon românesc în timpul vizitei. De asemenea, există informații potrivit cărora el ar fi făcut plăți destul de consistente către două conturi bancare din Iași și Botoșani.

De asemenea, se crede că acesta ar fi plătit românce din diverse motive, iar cheltuielile ar fi fost mascate ca și cum ar fi fost „cheltuieli pentru combustibil”, scrie Spy News.

În dosarele desecretizate de Departamentul de Stat al SUA apare și un email în care Jeffrey Epstein spune că are număr de telefon românesc. În documente apar și numele unor alte românce: Andra, Roxana, Ioana și Andreea. Finanțistul a făcut și plăți consistente către două conturi din Iași și Botoșani. În documentele respective există și un e-mail în care Epstein a susținut că are număr de telefon românesc, iar unele voci spun că vizita sa ar fi avut loc în 2012.

„Am părăsit Parisul astăzi, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Acesta este numărul meu românesc 0743…”, a scris Jeffrey Epstein într-un mesaj lui Daniel Sied.

Nu se știe cine este acest Daniel Sied, însă bărbatul îi trimitea infractorului sexual poze cu fotomodele românce, spunându-i că le poate contacte. De altfel, s-a descoperit că Jeffrey Epstein a făcut plăți generoase către două conturi din Iași și Botoșani. A trimis 10.000 de dolari într-un singur cont din Botoșani și 30.000 de dolari într-un cont din Iași. Plățile au fost mascate drept „cheltuieli pentru combustibil”.

Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Ei bine, documentele scot la iveală și o legătură surprinzătoare cu România. Un pictor din Tulcea, numit în documente „Ion The Painter”, a lucrat, timp de aproape un deceniu, în reşedinţele private ale milionarului. Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein?

Pictorul Ion N. este românul care apare de peste 2.500 de ori în dosarul milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale şi trafic de minori. Din documentele desecretizate reiese că „Ion The Painter” ar fi zugrăvit încăperile în care aveau loc abuzurile. S-a ocupat de renovări în reşedinţele milionarului, inclusiv la vila de lux de pe insula Saint Thomas.

Românul pare că era omul bun la toate, iar din documentele desecretizate reiese că acesta a încasat cel puţin 90.000 de dolari de la Epstein. Au fost publicate chiar și mesaje directe între Ion N. și Jeffrey Epstein.

CITEȘTE ȘI:

Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate