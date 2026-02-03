Acasă » Știri » Știri externe » Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile

De: Daniel Matei 03/02/2026 | 16:23
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Sursa foto: Profimedia

Jeffrey Epstein ar fi venit în 2012 în România și chiar și-ar fi luat număr de telefon românesc în timpul vizitei. De asemenea, există informații potrivit cărora el ar fi făcut plăți destul de consistente către două conturi bancare din Iași și Botoșani.

De asemenea, se crede că acesta ar fi plătit românce din diverse motive, iar cheltuielile ar fi fost mascate ca și cum ar fi fost „cheltuieli pentru combustibil”, scrie Spy News.

În dosarele desecretizate de Departamentul de Stat al SUA apare și un email în care Jeffrey Epstein spune că are număr de telefon românesc. În documente apar și numele unor alte românce: Andra, Roxana, Ioana și Andreea. Finanțistul a făcut și plăți consistente către două conturi din Iași și Botoșani. În documentele respective există și un e-mail în care Epstein a susținut că are număr de telefon românesc, iar unele voci spun că vizita sa ar fi avut loc în 2012.

„Am părăsit Parisul astăzi, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Acesta este numărul meu românesc 0743…”, a scris Jeffrey Epstein într-un mesaj lui Daniel Sied.

Nu se știe cine este acest Daniel Sied, însă bărbatul îi trimitea infractorului sexual poze cu fotomodele românce, spunându-i că le poate contacte. De altfel, s-a descoperit că Jeffrey Epstein a făcut plăți generoase către două conturi din Iași și Botoșani. A trimis 10.000 de dolari într-un singur cont din Botoșani și 30.000 de dolari într-un cont din Iași. Plățile au fost mascate drept „cheltuieli pentru combustibil”.

Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Ei bine, documentele scot la iveală și o legătură surprinzătoare cu România. Un pictor din Tulcea, numit în documente „Ion The Painter”, a lucrat, timp de aproape un deceniu, în reşedinţele private ale milionarului. Cine este românul „Ion The Painter” din dosarele Epstein?

Pictorul Ion N. este românul care apare de peste 2.500 de ori în dosarul milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale şi trafic de minori. Din documentele desecretizate reiese că „Ion The Painter” ar fi zugrăvit încăperile în care aveau loc abuzurile. S-a ocupat de renovări în reşedinţele milionarului, inclusiv la vila de lux de pe insula Saint Thomas.

Românul pare că era omul bun la toate, iar din documentele desecretizate reiese că acesta a încasat cel puţin 90.000 de dolari de la Epstein. Au fost publicate chiar și mesaje directe între Ion N. și Jeffrey Epstein.

CITEȘTE ȘI:

Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul
Știri
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a…
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Știri
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. ...
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste ...
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste momente
(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile
(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile
Vezi toate știrile
×