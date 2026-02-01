Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate

După ce România a apărut în dosarele Epstein, noi detalii controversate ies la iveală, care adâncesc și mai mult suspiciunile. Departamentul de Justiție a făcut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionante de nume celebre care ar fi avut interacțiuni cu controversatul om de afaceri. Printre aceștia se numără și prințul Andrew al Marii Britanii, Elon Musk, Bill Gates, Jay-Z, Stephen Hawking, Bill Clinton, dar și Donald Trump. Acum, România este din nou în prim-plan, cu o serie de emailuri care ridică semne de întrebare, cu alți protagoniști, despre care CANCAN.RO a aflat detalii.

După ce v-am povestit despre Corina Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, care apare în documente asociate cazului Jeffrey Epstein într-un context cel puțin controversat, au apărut noi documente care relatează discuții suspicioase. Inițial, au fost făcute publice emailurile în care apar referiti directe la România, inclusiv transferuri de mii de dolari către o tânără din țara noastră și mențiuni explicite despre două fete de la Universitatea din Iași.

România, din nou sub lupă în cazul Epstein

Un alt exemplu de email care a văzut lumina zilei datează din 2012, iar un român identificat drept Ion N. este contactat de o femeie care folosește pseudonimul Sarah K.

Salut Ion, am vorbit cu Jeffrey și a spus că este momentul ideal să pleci în România acum. Te rog să mă înștiințezi când ești gata de plecare și când te vei întoarce. Mulțumesc.

Iar răspunsul lui a fost:

Bună Sarah, ce mai faci? Sper că totul este în regulă. Am primit săptămâna trecută mesaj de la Jeffrey dacă vom realiza un proiect cât de curând și a pomenit ceva despre deplasarea spre o insulă marți (azi) …. dar i-am spus că dacă mă duc pe insulă, atunci trebuie să plec în România pentru că nu mă voi putea întoarce fiindcă nu dețin viză în pașaportul meu. Pentru a obține viză trebuie să mă duc la o ambasadă din România pentru a-mi aproba actele pentru viză.

Într-un alt mesaj, din 2011, același Ion îi scrie direct lui Jefrrey Epstein, făcând referire la o întâlnire în New York, detalii despre o plajă cu palmieri și îi mulțumește pentru că i-a permis să plece în România.

Salut Jeffrey, sigur, mă voi gândi la gardul de grădină de pe plaja de palmieri. Poate ne întâmim săptămâna viitoare în New York și vom discuta (….). Mulțumesc că m-ai lăsat să mă duc în România. Scuze, nu am știut că vrei să cumperi bilet pentru România, dar poate ar trebui să-l obțin în aceste zile pentru că devine foarte scump, vreau să plec pe 14-15 iulie.

Unii spun că ar fi vorba despre pictorul Ioan Nicola, care a pictat mai multe case, dar și un apartament pentru Epstein, inclusiv pe insula privată a afaceristului.

De asemenea, într-un alt email, o persoană al cărei nume nu apare, l-a contactat pe Epstein în 2010. Însă se discută despre picturi și despre faptul că această persoană nu și-a primit banii pentru ultimele două luni.

Salut Jeffrey, scuze că nu ne-am putut întâlni săptămâna trecută,am văzut mesajul lui … despre întâlnire, sunt încă în România și am fost pe la țară pentru o vreme și n-am avut acces la internet. În orice caz, voiam să îți cer o favoare, dacă nu te grăbești cu camerele. Trebuie să mai stau în România, până la începutul lui septembrie, trebuie să mă ocup de niște chestiuni legate de familie. E o chestie care ține de religie, cu toate că eu nu sunt o persoană religioasă, dar mama mea vrea fiu aici până la sfârșitul lunii (…). În ceea ce privește picturile de la biroul de pe insulă, ai spus că e umezeală mare pe timpul verii, așa că nu știu dacă e o idee bună să realizez pictura (…) Cumva, aveam impresia că nu mă vei angaja din nou, pentru că nu am fost plătit pentru ultimele două luni de muncă (…).

Într-un alt email, din 2010, Lyndon Lea îi spune că are o prietenă fotomodel, româncă, dar care locuiește la Londra, dar care ar fi prea anxioasă să-și caute un loc de muncă serios.

Sursele noastre spun că acea domnișoară ar fi o tânără pe nume Andra, care la vremea respectivă, în 2009, avea aproximativ 22 de ani, pe care Lydon Lea ar fi angajat-o ca retailer de modă. Ea ar fi avut o legătură cu CEO-ul Wiliam Kim, însă ulterior, și-a dat demisia. La cererea lui Epstein, tânăra i-ar fi dat detalii despre viața ei amoroasă și despre iubiții ei.

Documentele desecretizate ridică întrebări despre amploarea rețelei și despre rolul jucat de România în acest mecanism internațional. Cert este că pe zi ce trece se conturează un tablou mult mai complex și mai tulburător decât se știa până acum.

