Romanță printre nămeți cu o prințesă necunoscută! Vladimir Drăghia, surprins într-o poveste de iarnă ca-n filmele anilor 2000

Căutam prin arhiva CANCAN.RO niște sare de dezăpezit – nu întrebați de ce, așa suntem noi, mai zăpăciți din fire – când, dintre dosare prăfuite, poze uitate și amintiri cu iz de început de mileniu, ne sare în ochi o comoară. Ba nu una, ci trei fotografii. Și nu orice poze. Poze cu Vladimir Drăghia. Tânăr, zâmbitor, romantic. Și! Nu era singur.

Unde-s zăpezile de altă dată?

Totul se întâmpla iarna, la fel ca acum. Nămeți serioși, din aceia care scârțâie sub bocanci și îți intră în oase. În prima imagine, Vladimir o așteaptă în fața blocului pe o domnișoară micuță, finuță, o adevărată Cenușăreasă urbană. El – îmbrăcat colorat, cu o geacă roșie care se vede de la o poștă și o căciulă rusească zdravănă, genul „mă bate vântul, dar nu mă clatin”. Ea – cu pletele în vânt, de parcă ninsese doar ca să-i facă ei cadru. Prințesa voia să facă impresie. Și reușea.

Galant, așa cum nu prea mai vedem azi, Vladimir o conduce la mașină și îi deschide ușa. Detaliu mic, dar care spune multe despre epocă. Erau anii 2000, când romantismul încă nu se pierduse în notificări și story-uri.

De la nămeți la căldurică

Reporterii noștri – vigilenți, ca întotdeauna – i-au urmărit discret până la un local din centru. Nimic fancy, nimic ostentativ. Un loc unde să se încălzească, să bea ceva cald și să stea de vorbă. Acolo, povestea capătă și mai mult farmec.

Pe canapeaua verde de piele, cei doi stau tandru, ținându-se de mână. Vladimir – zâmbitor, cuceritor, mai ceva ca în telenovelele care aveau să-l facă celebru. Ea – delicată, cu aer de căprioară speriată, purtând un pulover pe care scria mare, ironic și parcă predestinat: PARIS. Orașul îndrăgostiților. Coincidență? Noi nu prea credem.

Observăm și un detaliu care ne face să ridicăm o sprânceană: pe mâna lui Vladimir apare un tatuaj cu cuvântul „Hardcore”. Nu prea se pupă cu zâmbetul lui cald și cu reputația de băiat bun, dar poate tocmai asta era farmecul: contrastul.

Cine era prințesa?

Am făcut ședință. Brainstorming. Am scotocit ziare vechi, arhive, notițe, am întrebat prin redacție. Nimic. Mister total. Nu am reușit să dăm de identitatea domnișoarei, oricât ne-am străduit.

Ca să vă dovedim că am cercetat fiecare ungher, vă spunem și cu cine a mai fost „combinat” Vladimir Drăghia de-a lungul timpului, din ce ne amintim noi. Și nu, nu punem la socoteală colegele din telenovele. Așadar: Augusta Lazarov, Ana Odagiu, Ilinca Vandici, plus actuala lui soție. Atât. Mai mult, nimic confirmat.

Să-l punem și pe Mihai Bendeac pe listă? 😏 Doar pentru istorie! Cei doi au fost protagoniștii unui celebru sărut artistic în 2009, moment care a stârnit rumoare. Ambii au explicat ulterior că a fost doar un act artistic, o scenetă curajoasă pentru acele vremuri. „Drăghia și Bendeac” rămâne, totuși, o filă savuroasă din showbizul românesc.

Final cu prezentul la zi

Astăzi, Vladimir Drăghia este la casa lui, alături de Alice Cavaleru, au o fetiță minunată, Zora, și, după cum a scris recent CANCAN.RO, actorul i-a făcut soției un cadou de zile mari: o mașină decapotabilă. Viață frumoasă, așezată, cu liniște.

Și totuși,1 fotografia rămâne. Povestea rămâne. Iarna rămâne.

Cine era frumoasa misterioasă, Prințesa dintre nămeți, dintr-o seară de iarnă ca un basm urban?

Facem apel la cititorii noștri:

Dacă o recunoașteți, dați-ne un semn. Noi promitem că povestea va fi spusă! Ca la carte!

