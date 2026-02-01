Acasă » Exclusiv » “Amintirile nu-i chinuiesc”, ci îi leagă. Băieții de la 3 Sud Est, zero aroganță după 28 de ani de carieră

De: Adrian Vâlceanu 01/02/2026 | 23:20
Viorel Șipoș, Laurențiu Duță și Mihai Budeanu, sau 3 Sud Est au fost surprinși de CANCAN.RO la un hotel, lângă Romexpo. Băieții sunt în ochiul uraganului, se bucură de liniștea de dinaintea furtunii. Urmează săptămâni grele pentru ei. Ce-i așteaptă și ce ne așteaptă și pe noi, cititorii de rând, aflăm imediat.

E dimineață, se face check-out. Băieții de la 3 Sud Est n-au fițe, își cară singuri valizele la portbagajul unui SUV cu care urmează să plece împreună. Viorel Șipoș e super sfătos cu băieții din stafful tehnic.

Băieții de la 3 Sud Est nu au fițe de vedetă

Se vede că băieții chiar îl plac, probabil face niște miștouri tari, sau cine știe, le povestește anecdote din tinerețea trupei, când românii (și mai ales fetele) erau în delir după cea mai cunoscută boy band de pe la noi. Sau, cine știe, le spune cum era pe vremea când era iubitul Laurei Teodoru, până să apară Ciprian Marica în peisaj.

Băieții de la 3 Sud Est nu au fițe

Mihai Budeanu e cel mai dichisit, are și o valiză frumoasă, verde, culoarea fericirii. O haină la două rânduri de nasturi. Laurențiu Duță e la fel de ca în tinerețea trupei, n-are nevoie de mari eforturi vestimentare, niște blugi și un pulover, dar sunt suficient de cool pentru fața unei trupe de succes.

Viorel Șipoș este dandy-ul trupei, e cel mai cool cu adidașii lui albi, tricoul și mai alb și geaca lungă, cu glugă. Încă poate să-și electrizeze publicul cu prestanța lui.

Trupa se pregătește pentru turneu

Pentru că despre asta e vorba, băieții de la 3 Sud Est urmează să plece într-un turneu național. Se numește ”Amintiri pentru o viață”. Și de unde să înceapă, dacă nu din sud-est? Mai precis, de la Tulcea, Galați și Constanța, unde au primele trei concerte, spre sfârșitul lunii februarie

Viorel are valiză dichisită, dar nu chiar ca Mihai Budeanu. După ce-și duc toate bagajele în mașină, sunt gata de plecare. Oare vor fredona ”Amintirile” pe drum? Și mai ales, cine conduce? Vor face cu schimbul, să nu fie nicio supărare, cum fac și pe scenă, când alternează rolurile, să nu pară că e vreunul mai cu moț? Pentru că dacă n-ar fi așa, sigur Laurențiu Duță ar fi cel cu moț, că el și-a păstrat cel mai bine podoaba capilară din perioada de glorie.

