Nu mai e cale de împăcare. Răzvan Kovacs a făcut primele declarații despre divorț

De: Anca Chihaie 01/02/2026 | 23:42
Ema și Răzvan de la Insula Iubirii / Foto: Instagram, Captură Video

Relația dintre Răzvan Kovacs, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, și soția sa, Ema, a ajuns oficial la final, după o perioadă în care tensiunile și divergențele dintre cei doi au devenit evidente. Cei doi au surprins publicul în urmă cu câteva zile, când anunțul separării a fost făcut public pe rețelele de socializare, marcând sfârșitul unei povești de iubire care a captat atenția fanilor de la început.

După participarea celor doi la Insula Iubirii se pare că ajunși acasă totul a fost perfect. Timpul petrecut împreună a dus la căsătorie și la venirea pe lume a unei fetițe, consolidând legătura lor într-un mod care părea promițător pentru viitor. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, problemele din cuplu nu au putut fi depășite, iar despărțirea a devenit inevitabilă

Ce declarații a făcut Răzvan după despărțirea de Ema

Potrivit lui Răzavm, tensiunile dintre ei au crescut treptat și nu au apărut peste noapte. În ultimele luni, cei doi nu mai funcționau ca un cuplu, ci mai degrabă ca niște colegi de apartament, ceea ce a dus la o degradare treptată a relației. Această situație a fost resimțită și de copii, care au fost martori ai certurilor și discuțiilor tensionate dintre părinți, creând un mediu familial dificil.

Chiar dacă procedurile legale pentru divorț nu au fost încă demarate, separarea este considerată definitivă, iar împăcarea nu mai este o opțiune. În această perioadă, prioritățile celor doi s-au schimbat, concentrându-se în primul rând pe binele copiilor și pe menținerea unui program stabil pentru aceștia. Răzvan continuă să petreacă mult timp alături de fetița sa și de băiețelul Emei, pe care îl consideră parte a familiei sale și cu care menține o relație apropiată.

”Eu sunt un om care a realizat ca nu le faceam un favor copiilor ca trebuie sa asiste la certuri si 2 oameni care nu au reusit sa se regăsească. Am incercat in fel si chip sa ajungem la un numitor comun. Nu se poate, e mai bine asa, pentru noi, pentru copii.

Nu am facut încă demersurile legale (n.r. pentru a divorța) însa nu e loc de dat înapoi. Altele sunt prioritatile acum. Copiii m-au văzut aproape in fiecare zi, în ultima perioadă, mai putin cand am fost la munca. Și acum sunt cu mine, mergem la locul de joacă.

Cu toții au impresia ca despărțirea asta a fost ceva instant , s-a postat acum. Dar lucrurile s-au degradat in timp. Nu ne-am despartit in ziua postarii mele. Am fost destul colegi de apartament”, a spus Răzvan Kovacs.

În prezent, atât Răzvan, cât și Ema, încearcă să gestioneze această schimbare cu responsabilitate, prioritizând stabilitatea și siguranța emoțională a copiilor. În ciuda sfârșitului relației lor romantice, fostul cuplu menține o legătură apropiată pentru a putea crește împreună copiii și a le oferi un mediu echilibrat.

