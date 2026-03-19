Cele mai ciudate reguli auto din Europa. Poți lua amendă chiar dacă bei apă la volan

Majoritatea șoferilor sunt de părere că regulile rutiere sunt aceleași peste tot în Europa. Totuși, realitatea stă cu totul diferit. Unele legi pot părea chiar absurde pentru unii dintre conducătorii auto. Pe de altă parte, toate au un motiv în spate și, dacă nu le cunoști, te pot costa destul de mult.

Spre exemplu, în Germania, în cazul în care rămâi fără benzină, riști să primești amendă. Regula vine din Codul rutier (Straßenverkehrs-Ordnung – StVO), care interzice oprirea pe autostradă fără motiv întemeiat.

Pe autostrăzile Autobahn, oprirea este permisă doar în caz de urgență. Rămânerea fără benzină este considerată o situație care putea fi evitată, deci o formă de neglijență. Legea există de zeci de ani, iar amenda poate fi însoțită și de alte sancțiuni dacă pui în pericol traficul.

În Cipru poți primi amendă dacă bei la volan

Legislația rutieră din Cipru interzice șoferilor să mănânce sau să bea în timp ce se află la volan. Vorbim aici inclusiv despre apă. Regula este parte din legea privind controlul total al vehiculului și există de mai mulți ani.

În cazul în care ești prins, riști o amendă de aproximativ 100 de euro. Motivul este simplu: autoritățile consideră că orice activitate care îți ocupă mâinile sau îți distrage atenția poate deveni periculoasă.

Și lipsa ochelarilor de rezervă te poate lăsa fără bani. În Spania și Portugalia, dacă porți ochelari atunci când conduci, ești obligat să ai în mașină o pereche de rezervă. Regula există de mai mulți ani și are un scop simplu: dacă ochelarii se strică sau îi pierzi, trebuie să poți continua să conduci în siguranță. Dacă nu respecți această obligație, poți primi amendă pe loc.

În unele state din Europa de Est, precum Rusia sau Belarus, poți primi amendă dacă mașina este considerată prea murdară. Legea nu vizează murdăria în sine, ci situațiile în care aceasta afectează vizibilitatea numărului de înmatriculare sau poate crea riscuri în trafic. Problema este că regula nu este întotdeauna clar definită, iar interpretarea poate varia.

În Macedonia de Nord, nu doar conducătorul auto trebuie să fie sobru, ci și pasagerul din dreapta față. Legea prevede că un pasager vizibil în stare de ebrietate poate distrage atenția șoferului și poate crea situații periculoase în trafic. Din acest motiv, autoritățile pot aplica sancțiuni chiar dacă șoferul nu a consumat alcool.

CITEȘTE ȘI: Schimbări majore în Codul rutier. Românii ar putea rămâne fără permis pentru neplata amenzilor

După cât timp scapi de amenda rutieră în 2026. Termenul legal pe care puțini șoferi îl știu