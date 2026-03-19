A lăsat mașina două luni în parcarea mall-ului și a avut un șoc. Cât a plătit

Un incident aparent banal a dus la o surpriză financiară extrem de neplăcută pentru un șofer român care a uitat complet unde și-a lăsat autoturismul. Mașina a rămas abandonată în parcarea unui mall timp de mai multe săptămâni, iar la întoarcerea proprietarului, suma de plată acumulată depășea orice așteptări.

Situația a început cu o simplă neglijență. Proprietarul mașinii și-a lăsat autoturismul în parcarea centrului comercial și, ulterior, a plecat din țară, folosind mașina unui prieten pentru deplasările sale. Timp de două luni, autoturismul a rămas nemișcat în parcare, perioadă în care taxa pentru staționare s-a acumulat continuu, transformând o simplă vizită la mall într-un cost surprinzător.

Cât a plătit bărbatul pentru mașina uitată

La revenirea în țară, șoferul a realizat că și-a uitat complet mașina, iar verificarea facturii de parcare a fost un adevărat șoc. Mașina a stat parcată aproximativ 63 de zile, echivalentul a peste 90.000 de minute, ceea ce a generat o sumă de plată de aproape 14.000 de lei. Valoarea este considerată extrem de mare de mulți dintre cei care au aflat povestea, întrucât depășește, în anumite cazuri, prețul unor autoturisme second-hand sau costul unor reparații serioase.

Acest incident a atras rapid atenția pe rețelele sociale. Povestea, împărtășită pe o platformă publică, a generat numeroase reacții și discuții. Utilizatorii au fost surprinși de dimensiunea sumei și de faptul că un simplu episod de neatenție poate avea consecințe financiare atât de drastice.

„Plata parcării după ce ai lăsat mașina 63 de zile la mall că ai fost uituc și ai plecat din țară cu un prieten cu mașina lui (oare plătești taxa sau îți iei altă mașină?)”, a scris bărbatul la postare.

În comentariile postării, mulți au apreciat că valoarea acumulată pentru parcare poate fi comparată cu achiziționarea unei mașini noi sau cu alte soluții mai eficiente, cum ar fi ridicarea vehiculului de către o firmă specializată, care ar fi presupus un cost mult mai mic.

„Chemi o platformă să o ridice, îi plătești 200 de lei și ai scăpat.”, „De banii ăia mai bine rupi bariera și o repari, sigur scapi mai ieftin.”, „Poți face orice, nu scapi! Îți trimit notificare la poliție pentru înșelăciune! Te mai alegi și cu un dosar penal.”, au fost doar câteva dintre comentarii.

VEZI ȘI: Revine Dacia adorată de români! Modelul din prima generație va avea un nume nou

Dacia și Ford pregătesc lansarea unor noi modele de mașini electrice. Producția auto românească va atinge un nou record