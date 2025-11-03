Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii

Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, i-a pus pe gânduri pe fanii ei, după ultima apariție în mediul online. Aceasta a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor ei, după ce s-a afișat cu un ochi bandajat. Ce a pățit, de fapt, bruneta?

Recent, Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, s-a afișat cu un ochi bandajat, stârnind îngrijorare în rândul persoanelor care o urmăresc. În timp ce unii au crezut că este vorba doar de o glumă sau de un costum de Halloween, bruneta a precizat că se confruntă cu o problemă medicală.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ema Oprișan

Ema a observat o mică pată pe iris ceea ce a determinat-o să se prezinte la medic pentru investigații. Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că nici măcar nu vede cu ochiul respectiv, din acest motiv a hotărât să aplice acel bandaj.

„Fiecare zi este o provocare, așa că încercăm să ne bucurăm de tot ce putem. Nu m-am costumat. M-am trezit cu o pată mică albă pe iris și până mâine când mergem la control să vedem ce este… îmi țin ochiul în odihnă, oricum nu văd cu el”, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de partenerul ei Răzvan Kovacs. Chiar dacă bărbatul a căzut în ispită și s-a sărutat cu una dintre ispitele feminine, la ultimul bonfire, Ema a decis să îl ierte și să îi mai dea încă o șansă. La scurt timp după ce au venit în România, Ema a aflat că este însărcinată. Cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Luna, dar concurenta mai are un băiețel, Noah, dintr-o relație anterioară.

Ema Oprișan a trecut printr-o transformare uimitoare după ce a slăbit peste 40 de kilograme. Bruneta are o siluetă de invidiat, dar totuși, a fost nemulțumită de anumite părți ale corpului ei. Fosta concurentă nu a mai fost mulțumită de felul în care arată sânii ei, așa că a decis să se lase pe mâinile medicilor pentru anumite îmbunătățiri. În toată perioada în care a fost in spital, dar și în momentul în care a luat această decizie, soțul ei Răzvan, i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat.

„Acum mă simt răsfățată și alintată, dar am fost învățată să fiu femeia-bărbat, așa că aștept nerăbdătoare să îmi revin”, spunea ea, pe Instagram.

