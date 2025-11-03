Acasă » Știri » Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii

Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 21:51
Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, i-a pus pe gânduri pe fanii ei, după ultima apariție în mediul online. Aceasta a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor ei, după ce s-a afișat cu un ochi bandajat. Ce a pățit, de fapt, bruneta?

Recent, Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, s-a afișat cu un ochi bandajat, stârnind îngrijorare în rândul persoanelor care o urmăresc. În timp ce unii au crezut că este vorba doar de o glumă sau de un costum de Halloween, bruneta a precizat că se confruntă cu o problemă medicală.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ema Oprișan

Ema a observat o mică pată pe iris ceea ce a determinat-o să se prezinte la medic pentru investigații. Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că nici măcar nu vede cu ochiul respectiv, din acest motiv a hotărât să aplice acel bandaj.

„Fiecare zi este o provocare, așa că încercăm să ne bucurăm de tot ce putem. Nu m-am costumat. M-am trezit cu o pată mică albă pe iris și până mâine când mergem la control să vedem ce este… îmi țin ochiul în odihnă, oricum nu văd cu el”, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de partenerul ei Răzvan Kovacs. Chiar dacă bărbatul a căzut în ispită și s-a sărutat cu una dintre ispitele feminine, la ultimul bonfire, Ema a decis să îl ierte și să îi mai dea încă o șansă. La scurt timp după ce au venit în România, Ema a aflat că este însărcinată. Cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Luna, dar concurenta mai are un băiețel, Noah, dintr-o relație anterioară.

Ema Oprișan a trecut printr-o transformare uimitoare după ce a slăbit peste 40 de kilograme. Bruneta are o siluetă de invidiat, dar totuși, a fost nemulțumită de anumite părți ale corpului ei. Fosta concurentă nu a mai fost mulțumită de felul în care arată sânii ei, așa că a decis să se lase pe mâinile medicilor pentru anumite îmbunătățiri. În toată perioada în care a fost in spital, dar și în momentul în care a luat această decizie, soțul ei Răzvan, i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat.

„Acum mă simt răsfățată și alintată, dar am fost învățată să fiu femeia-bărbat, așa că aștept nerăbdătoare să îmi revin”, spunea ea, pe Instagram.

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă: ”Esteticul va fi un bonus”

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria marcată de violență: ”Este trauma femeilor din ziua de azi”

Tags:
Iți recomandăm
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Știri
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în…
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Știri
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi,...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de ...
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în ...
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana ...
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost ...
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”
Vezi toate știrile
×