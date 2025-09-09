Ema Oprișan de la Insula Iubirii, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă: ”Esteticul va fi un bonus”

Ema Oprișan de la Insula Iubirii a ajuns de curând pe masa de operație. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu câteva zile, iar astăzi, bruneta a fost externată. Fosta concurentă se simte foarte bine, iar soțul ei Răzvan Kovacs i-a fost alături în toate momentele. Ce operație a suferit, vedeți în articol!

Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de partenerul ei Răzvan Kovacs. Chiar dacă bărbatul a căzut în ispită și s-a sărutat cu una dintre ispitele feminine, la ultimul bonfire, Ema a decis să îl ierte și să îi mai dea încă o șansă. La scurt timp după ce au venit în România, Ema a aflat că este însărcinată. Cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Luna, dar concurenta mai are un băiețel, Noah, dintr-o relație anterioară.

Ema Oprișan s-a operat!

Ema Oprișan a trecut printr-o transformare uimitoare după ce a slăbit peste 40 de kilograme. Bruneta are o siluetă de invidiat, dar totuși, a fost nemulțumită de anumite părți ale corpului ei. Fosta concurentă nu a mai fost mulțumită de felul în care arată sânii ei, așa că a decis să se lase pe mâinile medicilor pentru anumite îmbunătățiri. Partenera lui Răzvan a fost operată în urmă cu câteva zile, iar astăzi a fost externată.

Înainte de a se supune operației, Ema a mărturisit că vrea să își schimbe implanturile mamare și că își mai dorește o ridicare a sânilor. Bruneta și-a dorit să rezolve o problemă ce ține de partea medicală, dar că s-a gândit, ulterior, și la partea estetică. A mărturisit că s-a confruntat o lungă perioadă cu dureri infernale după ce implantul ei a migrat. Acest lucru i-a afectat foarte mult și încrederea în sine.

„Aștepta ca domnul doctor să îmi redea încrederea în mine și să mă simt și sănătos, foarte bine, în primul rând. Partea medicală o să tratăm și esteticul va fi un bonus”, a spus Ema Oprișan, înainte de operație.

Vedeta a trecut cu bine peste operație și astăzi a fost externată. În toată perioada în care a fost in spital, dar și în momentul în care a luat această decizie, soțul ei Răzvan, i-a fost alături și a sprijinit-o necondiționat.

„Cu o zi înainte de intervenție, am vrut să mă simt vie, energică și să mă bucur de ultimele momente înainte ca Răzvan să mă sprijine pentru a mă ridica, să mă închidă la șireturi, să îmi tragă bluzița pe mine. Acum mă simt răsfățată și alintată, dar am fost învățată să fiu femeia-bărbat, așa că aștept nerăbdătoare să îmi revin”, a scris ea, pe Instagram.

