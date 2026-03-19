Chuck Norris, internat de urgență în Hawaii! Ce s-a întâmplat cu actorul de 86 de ani

Legendarul actor și artist, Chuck Norris, în vârstă de 86 de ani, a fost internat de urgență într-un spital din Hawaii, după ce a avut parte de o situație medicală neașteptată. Detaliile precise despre starea sa de sănătate nu au fost făcute publice, însă sursele apropiate actorului susțin că acesta primește îngrijiri medicale și se află sub supraveghere specializată.

Vestea a surprins publicul și fanii, mai ales că, doar cu o zi înainte, Norris părea să fie într-o formă bună și plin de energie. Actorul a fost văzut în clipuri recente antrenându-se alături de instructorul său, ceea ce indica un stil de viață activ și o stare fizică relativ bună. Internarea neașteptată vine ca un semnal de alarmă, însă apropiații lui transmit că situația nu este critică și că starea generală a actorului este stabilă.

Această întâmplare readuce în atenție și momentele dificile prin care a trecut familia actorului în trecut. Chuck Norris a renunțat la o parte importantă din activitatea sa profesională pentru a-și sprijini soția, Gena O’Kelley, atunci când aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate grave. În urmă cu aproape un deceniu, starea soției sale a determinat actorul să își reducă implicarea în filme și proiecte, dedicându-se complet îngrijirii familiei.

Actorul ar fi fost în contact cu prieteni și ar fi părut în formă și plin de energie.

Incidentul s‑a petrecut pe insula Kauai, una dintre cele mai populare destinații din arhipelagul Hawaii, unde actorul se afla în ultimele zile. Impactul știrii a fost imediat în comunitățile internaționale, fanii și admiratorii fiind surprinși de vestea internării sale.

