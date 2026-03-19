Chuck Norris, internat de urgență în Hawaii! Ce s-a întâmplat cu actorul de 86 de ani

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 20:37
Chuck Norris/ sursă foto: Instagram
Legendarul actor și artist, Chuck Norris, în vârstă de 86 de ani, a fost internat de urgență într-un spital din Hawaii, după ce a avut parte de o situație medicală neașteptată. Detaliile precise despre starea sa de sănătate nu au fost făcute publice, însă sursele apropiate actorului susțin că acesta primește îngrijiri medicale și se află sub supraveghere specializată.

Vestea a surprins publicul și fanii, mai ales că, doar cu o zi înainte, Norris părea să fie într-o formă bună și plin de energie. Actorul a fost văzut în clipuri recente antrenându-se alături de instructorul său, ceea ce indica un stil de viață activ și o stare fizică relativ bună. Internarea neașteptată vine ca un semnal de alarmă, însă apropiații lui transmit că situația nu este critică și că starea generală a actorului este stabilă.

Această întâmplare readuce în atenție și momentele dificile prin care a trecut familia actorului în trecut. Chuck Norris a renunțat la o parte importantă din activitatea sa profesională pentru a-și sprijini soția, Gena O’Kelley, atunci când aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate grave. În urmă cu aproape un deceniu, starea soției sale a determinat actorul să își reducă implicarea în filme și proiecte, dedicându-se complet îngrijirii familiei.

Actorul ar fi fost în contact cu prieteni și ar fi părut în formă și plin de energie. Social media a fost plină de clipuri recente în care actorul se antrenează cu un instructor, scena fiind interpretată de mulți ca un semn al robustei sale stări fizice înainte de urgența neașteptată

Incidentul s‑a petrecut pe insula Kauai, una dintre cele mai populare destinații din arhipelagul Hawaii, unde actorul se afla în ultimele zile. Impactul știrii a fost imediat în comunitățile internaționale, fanii și admiratorii fiind surprinși de vestea internării sale.

CITEȘTE ȘI: Poveste fabuloasă spusă de Celentano din ”Las Fierbinți”: a spart semințe în miez de noapte, alături de un amic, în gară! ”Dacă sunteți proști!”

ACCESEAZĂ ȘI: Firicel din Las Fierbinți „și-a dat în gât” un coleg la Poliție după ce a fost prins drogat la volan! Declarațiile lui Cuzin Toma în fața anchetatorilor

Iți recomandăm
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Știri
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Știri
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Mediafax
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
Gandul.ro
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie
Mediafax
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Click.ro
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot anul
Gandul.ro
Ce este complet interzis să faci când este echinocțiul de primăvară. Poți avea ghinion tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, ...
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis ...
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis o anchetă
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de ...
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de divorț
Vezi toate știrile