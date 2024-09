Poveste fabuloasă spusă de Celentano din ”Las Fierbinți”: a spart semințe în miez de noapte, alături de un amic, în gară! ”Dacă sunteți proști!”

Adrian Văncică s-a făcut remarcat prin prisma rolului lui Celentano din Las Fierbinți, rol pe care îl interpretează fără cusur. Cel care îl joacă pe bețivul satului a dezvăluit că nu o dată a fost confundat cu personajul de către public. Cum a fost reacția sa, dar și cât de important este pentru un actor să fie asociat cu personajul său, ne-a povestit Adrian Văncică. Mai mult, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO actorul a dezvăluit cum a ajuns să petreacă noaptea de Revelion cu soția într-o gară, spărgând semințe.

Adrian Văncică, celebrul Celentano din Las Fierbinți, și-a făcut apariția la premiera unui film românesc. Celebrul actor care a dat viață celui mai carismatic „bețiv al satului” a făcut confesiuni despre carieră, dar și despre familia sa. Cum le crește pe cele două fetițe, alături de soția sa, Elena, dar și ce sfat prețios le-a dat, aflați în rândurile următoare. În plus, Adrian Văncică și-a amintit de un episod în care a ajuns să „doarmă” ca Celentano în gară.

Adrian Văncică, Celentano din Las Fierbinți, aventură de Revelion: „Am spart semințe”

(ACCESEAZĂ ȘI: Celentano există și în viața reală. Mimi Brănescu, regizorul Las Fierbinți, a dezvăluit cine sunt personajele care l-au inspirat)

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la această premieră de film, spuneți-mi ce vor vedea telespectatorii cât intră în sala de cinema, cu ce trebuie să rămână?

Adrian Văncică: La această întrebare se poate răspunde în mai multe feluri, poți fi elitist, să vezi mai multe planuri, teme abordate. Sau poți fi simplu și direct, să vezi niște povești, niște destine, niște oameni în întâmplări care îi depășesc, și cum le rezolvă.

CANCAN.RO: Filmul la care ne aflăm se numește „Anul Nou care n-a fost”. Ne spuneți care a fost cel mai interesant Revelion pe care l-ați avut? Sau vreo amintire de Anul Nou?

Adrian Văncică: Eram foarte tineri și nu aveam aproape niciun ban, eram două cupluri. Am făcut un Revelion undeva la Predeal, am închiriat acolo o cameră undeva. Treaba este că cine ar fi trebuit să vină să ne ia, nu a mai putut veni. Noi nu mai aveam bani de tren, bani de cazare, nu mai aveam cum să stăm o noapte. Tatăl amicului meu ne-a zis:”Nu am cum să vin să vă iau că am băut. Ce să vă fac dacă sunteți proști?”. Am stat noaptea toată în gara din Predeal cu semințe și suc, de atât mai aveam bani. A doua zi i s-a făcut milă lui ta-su și a venit după noi.

CANCAN.RO: Spuneți-mi un pic despre personajul din film? Ce calități și ce defecte are și dacă vă regăsiți în el?

Adrian Văncică: Gelu se cheamă personajul meu. Este un individ care nu are multe în comun cu mine, este un muncitor într-o fabrică. Este un tip dintr-o bucată, nu are multă școală. Bila rea este că își bate copilul. Pe vremuri ai fi zis: „Da, dar și ăla era de vină”. Nu, sub nicio formă nu trebuie să dai în copil. Copilul l-a băgat în niște probleme care l-au făcut pe el să fie ca o oală sub presiune pentru că, în vremea aceea frica de securitate era imensă.

CANCAN.RO: Deci nu are nicio legătură cu dumneavoastră și înțeleg acum de ce ați spus acest lucru. Cât de important este parentingul în ziua de astăzi, că tot am ajuns aici? Se face cu totul diferit față de cum era atunci, pe vremea aceea?

Adrian Văncică: Parentingul se făcea cu cureaua, exact așa cum face și Gelu. În zilele noastre nu numai că nu este frumos, dar te poate băga și la pușcărie pentru asta, ceea ce este foarte bine. Nu poți să ajungi la această metodă, este inacceptabil să faci așa ceva! Parentingul pe vremea noastră este o chestiune extrem de dificilă, și pe cât de dificil este să îți educi copiii, pe atât de dificil este să-ți educi și părinții. Trebuie să le spui să nu le mai dea dulciuri, să nu le mai suflați în coarne, să nu-i mai răsfățați.

CANCAN.RO: Dar până la urmă vă ascultă. Au ajuns părinții să vă asculte pe dumneavoastră.

Adrian Văncică: Până la urmă, da. Copiii mei au crescut și de acum încolo va trebui să aibă ei grijă de ei singuri.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai important sfat pe care l-ați dat copiilor?

Adrian Văncică: Le-am dat mai multe sfaturi. Unul dintre ele ar fi să nu renunțe dacă au un vis, niciodată nu trebuie să renunțe. Să înțeleagă că de multe ori disciplina și perseverența sunt mult mai importante decât talentul și să nu-și asume niciodată nici meritele altuia, dar nici greșelile altuia.

Cum reacționează Adrian Văncică atunci când este confundat cu personajul „Le răspund: Ia zi, care-i treaba?!”

(CITEȘTE ȘI: Celentano din Las Fierbinți, transformare uluitoare! Ireal cum arată Adrian Văncică, după ce a slăbit 23 de kilograme)

CANCAN.RO: Unul dintre personajele iconice pe care le-ați interpretat este Celentano și vreau să știu dacă vi s-a întâmplat dacă vi s-a întâmplat să vă asocieze lumea cu personajul și să nu puteți ieși din el în viziunea oamenilor?

Adrian Văncică: Da, mi s-a întâmplat de multe ori să mă strige lumea pe stradă „Celentano”, o iau ca pe un compliment. Eu am fost și actor pe care nu îl știa nimeni de nicăieri. Acum, eu pot să spun cum este mai bine: să fii actor și să nu te știe lumea de nicăieri sau să fii actor și să te știe lumea după numele unui personaj?! Sigur este mai bună a doua variantă.

CANCAN.RO: Și răspundeți?

Adrian Văncică: De cele mai multe ori, da. Ei se miră când mă strigă și eu le răspund: „Ia, zi! Care este treaba?”. Ei până acum, dacă mă vedeau la televizor, eu nu le răspundeam. Acum, dacă mă uit direct în ochii lor și vorbesc, ei își iau o pauză.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.