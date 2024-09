Celentano există și în viața reală. Mimi Brănescu, regizorul Las Fierbinți, a dezvăluit cine sunt personajele care l-au inspirat

Mimi Brănescu, creatorul serialului fenomen ”Las Fierbinți”, a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Regizorul a povestit, pas cu pas, cum a ajuns la succesul absolut din acest moment al carierei sale. Care este, de fapt, legătura dintre personajele îndrăgite din producțiile sale și copilăria sa.

Inventatorul celebrelor personaje Firicel, Bobiță, Celentano, Gianina și Aspirina a acceptat invitația jurnalistului Adrian Artene de a discuta liber despre cariera sa de actor și dramaturg, dar și realitatea și sursa de inspirație a regizorul din spatele serialului ”Las Fierbinți”. NU RATA: Magda Axinte, psihoterapeut și realizatoare TV, dezvăluiri despre formarea subconștientului în podcastul Altceva cu Adrian Artene

Fără doar și poate, Mimi Brănescu a cunoscut succesul absolut în cariera sa din postura de scenarist a serialului ”Las Fierbinți”. Distribuit deja de multe sezoane, producția de la Pro Tv este inspirată – în mare parte – din propria copilărie, ani din viață petrecuți pe ulițele din Lehliu, județul Călărași, astfel că niciun personaj nu s-a născut întâmplător. În cadrul podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”, regizorul a conturat portretul personajelor reale care l-au inspirat și care au dat naștere fenomenului ”Las Fierbinți”.

”Nu am vrut să râd de ei (n.r. de personajele din realitate care l-au inspirat) am îmbunătățit personajele din serial. Am încercat să-i ”salvez”, de fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Ăla nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este câte un Dorel”, a spus Mimi Brănesuc.