Magda Axinte, psihoterapeut și realizatoare TV, dezvăluiri despre formarea subconștientului în podcastul Altceva cu Adrian Artene

Magda Axinte, psihoterapeut și realizatoare TV, a vorbit despre formarea subconștientului în cadrul podcastului Altceva, cu Adrian Artene. Aceasta a explicat cum își formează oamenii comportamentul, în funcție de tiparele de gândire, modelele din familie sau trăirile din trecut. De-a lungul timpului, a aprofundat acest domeniu și a reușit să deprindă cunoștințe esențiale.

Sâmbătă, 29 iunie, a avut loc premiera unei noi ediții din podcastul Altceva, cu Adrian Artene, în cadrul căruia a fost invitată Maxda Axinte, un psihoterapeut consacrat, însetat de cunoaștere. Astfel, în acest episod, au fost abordate mai multe subiecte interesante despre gândirea și comportamentul oamenilor.

Citește și: MARIA DRAGOMIROIU, AMINTIRI DIN COPILĂRIE LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. ARTISTA A MUNCIT PE BRÂNCI O VARĂ ÎNTREAGĂ CA SĂ-ȘI CUMPERE UN ACORDEON

Magda Axinte a vorbit despre formarea subconștientului, abordând și noțiunea de „detașare”, adusă în discuție de Adrian Artene, moderatorul podcastului. Celebrul psihoterapeut a explicat că, pentru a ajunge la acea stare, sunt necesari mai mulți pași.

În momentul în care ne detașăm de trăirile nostre, putem observa obiectiv comportamentul pe care îl aveam. Însă, toți pașii pe care îi facem au la bază subconștientul, format din anumite tipare de gândire sau modele din familie, preluate în mod inconștient.

„Ai menționat cuvântul detașare care este foarte important. Sunt niște pași care deja s-au făcut în momentul în care vorbim despre detașare, este acea postură a observatorului, în care noi ne observăm pe noi înșine în comportamentul nostru, cum s-a generat comportamentul nostru, ce am gândit, ce am simțit și cum am reacționat la acel moment din viața noastră.

Acel comportament, practic, este rezultatul și dacă am atras în viața noastră situații și oameni din care se repetă lucrurile acelea, e clar că undeva acolo, ori la nivel emoțional, ori la nivelul modului în care noi gândim, există anumite tipare de gândire sau anumite modele din familie pe care le-am preluat în mod inconștient.”, a mărturisit Magda Axinte în cadrul podcastului Altceva, cu Adrian Artene.