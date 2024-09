Celentano din Las Fierbinți, transformare uluitoare! Ireal cum arată Adrian Văncică, după ce a slăbit 23 de kilograme

Adrian Văncică a avut parte de o schimbare spectaculoasă! Actorul din Las Fierbinți a topit kilogramele nedorite și a ajuns „alt om”. La 47 de ani, Celentano a avut o ambiție fenomenală și s-a pus pe slăbit. Cum a reușit să scape de 23 de kilograme?

Adrian Văncică a trecut printr-o transformare fizică radicală. Vedeta din Las Fierbinți a topit kilogramele nedorite la 47 de ani. A slăbit 23 de kilograme și a ajuns la greutatea mult dorită. Și-a schimbat stilul de viață, a ajuns să mănânce mult mai sănătos și să consume multe lichide. A renunțat la fumat de doi ani și s-a concentrat asupra sa. Iată că i-a reușit!

CITEȘTE ȘI: Adrian Văncică a dat peste cap serialul Las Fierbinți, după ce a slăbit foarte mult! Ce sunt nevoiți să facă regizorii acum: „Nu mai au ce să zică”

„Sunt 23 de kilograme date jos cu muncă, suflete! Dacă mai beam un pahar cu apă, băteam suta. Am schimbat tot, Ce mănânci, ce bei, la ce oră te culci, cu cine stai…Au început să se întâmple în jurul meu tot felul de evenimente mai triste și am zis, pot să fac ceva? Întotdeauna mi-am dorit schimbările! De doi ani nu mai fumez”, a spus actorul, în emisiunea lui Măruță.

CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI ÎI DĂ PRO TV LUI ADRIAN VĂNCICĂ, CELENTANO DIN LAS FIERBINȚI. BEȚIVUL SATULUI ÎNCASEAZĂ O SUMĂ CONSIDERABILĂ PENTRU FIECARE EPISOD

N-a renunțat doar la fumat, ci și la băuturile alcoolice. Chiar și atunci când iese cu prietenii, actorul are grijă la ce consumă.

„Te vedeai de multe ori cu prieteni și te vedeai și mai desfăceai o sticlă de vin și după aia încă una și încă una, și după aia zic: Dacă noi nu mai bem, mai avem ce discuta? Cu unii da, cu unii nu și cu ăia cu care nu mai aveam ce discuta nu m-am mai văzut și cu ăia cu care am mai avut ce discuta ei sunt pe vin și eu pe apă. Funcționează foarte bine”, a continuat Celentano.

Celentano crede că frigiderul e „dușmanul” numărul 1 atunci când ești la dietă. Cel mai greu i-a fost să renunțe la dulciuri, însă cu timpul a reușit.

„E foarte clar, când e de slăbit frigiderul e Dumnezeu. Adică ăla e dușmanul numărul 1, acolo trebuie umblat, poți să faci tu ce sală vrei, ce mușchi vrei, să alergi tu pe munți de nebuni, dacă nu închizi frigiderul. La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură. (…) Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! (…) Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero”, a mai spus vedeta din Las Fierbinți.