Apariția care a băgat internetul în ceață la Met Gala 2026. Celebra artista a apărut după 4 ani complet schimbată!

De: Irina Maria Daniela 05/05/2026 | 12:07
Gala Met din 2026 a avut loc luni, 4 mai, și dress code-ul a fost impus pentru a celebra expoziția „Costume Art” a muzeului. Multe vedete au ales să poarte creații care fac referire la diverse ramuri ale artei, de la pictură la sculptură. Dar Katy Perry a bifat una dintre cele mai inedite apariții ale sale de până acum. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Katy Perry a revenit la Met Gala în 2026, după ce ultima sa apariție la acest eveniment a fost în 2022. A ales să facă o intrare pe care toată lumea o va observa și a reușit să se viralizeze și pe rețelele sociale!

Katy Perry, la Met Gala 2026 cu o mască pe față

Pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă (Met) din New York, vedetele din America și-au făcut apariția în ținute extrem de creative și inedite. Unele piese vestimentare pot fi considerate adevărate opere de artă, în timp ce altele au fost demne de covorul roșu.

Katy Perry a apărut la eveniment, după o pauză de 4 ani. Artista nu a fost însoțită de actualul ei iubit, Justin Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei. Cântăreața a purtat o mască albă cu „ecran” argintiu, accesoriu vestimentar ce pare inspirat din celebra mască de scrimă purtată de sportivi.

Cine a creat rochia artistei

Piesa de cap, realizată de Miodrag Guberinic, s-a potrivit perfect cu ținuta sa personalizată semnată de Stella McCartney. Rochia a fost realizată din satin duchesse italian provenit din stocuri rămase, reutilizat din surplusuri de materiale de croitorie. Asta înseamnă că nu au fost folosite materiale noi pentru crearea acestei piese vestimentare, potrivit Elle.

Un alt detaliu a atras atenția: rochia cântăreței a avut detalii „arse” pe trenă. Acestea par să fie un mic teaser al viitorului single pe care Perry vrea să îl lanseze – „Watch It Burn”.

Ce mesaj a transmis Katy la Met Gala 2026

Look-ul vedetei are un mesaj subliminal pe care experții l-au descifrat ulterior. Katy Perry a ales să facă haz de necaz de toate imaginile generate cu Inteligența Artificială în care apărea la edițiile anterioare ale Met Gala.

Cântăreața a ales să poarte o mănușă cu șase degete, o greșeală frecventă în pozele sau clipurile video generate cu AI. Pentru ca aluziile sale să fie înțelese corect de public, Katy Perry a colaborat cu artistul @sailkatycat pentru a realiza randări exclusive ale look-ului său, cu câteva momente înainte de a ajunge la eveniment.

Ce simbolizează masca lui Katy Perry

Echipa artistei a oferit și câteva explicații despre masca pe care Katy Perry a ales să o poarte la Met Gala 2026. Aceștia au publicat un comunicat de presă în care explică ce simbolizează, de fapt.

„A fost concepută ca o reflecție literală și simbolică, menită să invite observatorul să ia în considerare faptul că percepția asupra celorlalți poate reflecta propria lume interioară și, în același timp, poate masca adevărul”, potrivit unui comunicat de presă.

Katy Perry și cartea Magicianului

În timp ce urca treptele Muzeului Metropolitan de Artă din New York, Katy Perry a extras o carte de tarot. Aceasta a extras Magicianul, care simbolizează manifestarea, puterea minții, abilitatea și potențialul creativ. El reprezintă legătura dintre cer și pământ.

Ultima apariție a ei a fost la Met Gala 2022

În urmă cu patru ani, artista a purtat la eveniment o ținută semnată de Oscar de la Renta.

„Mă simt grozav. Nu e prima mea experiență de acest fel, așa că mă pot relaxa. Data trecută când am venit la Met eram un cheeseburger. Mi-a plăcut și m-am întrebat: «Ce o să fac în seara asta?» Acum aleg o abordare complet diferită și simt că îmbrățișez o latură mai întunecată, dar fermecătoare”, declara ea atunci pentru Vogue.

În 2025, Katy Perry nu a participat la Met Gala deoarece se afla în turneul The Lifetimes Tour. Cu toate acestea, în mediul online au apărut mai multe imagini cu ea de la eveniment, toate generate cu AI. La vremea respectivă, vedeta a lămurit pentru fanii ei autenticitatea imaginilor.

„Nu am putut ajunge la MET, sunt în „The Lifetimes Tour” (ne vedem mâine la Houston, în viața reală). P.S. anul acesta am fost, de fapt, cu mama mea, așa că ea este în siguranță de boți (și de a fi păcălită de ei), dar mă rog pentru restul dintre voi”, a scris Katy Perry pe Instagram.

