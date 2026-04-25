De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar nici Kate Perry nu se lasă mai prejos

Orlando Bloom a început o nouă relație cu un model mult mai tânăr, la scurt timp după despărțirea de Katy Perry, iar presa internațională a aflat deja detalii despre noua sa parteneră.

Actorul în vârstă de 49 de ani are o relație cu modelul elvețian Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în februarie, când au fost fotografiați la Super Bowl-ul din Santa Clara, California, ținându-se de braț, iar despre asta a scris și CANCAN.RO.

Relația lui Orlando Bloom cu Luisa Laemmel

În ultimele săptămâni, relația ar fi evoluat rapid. Potrivit informațiilor apărute în Revista OK, Orlando Bloom a călătorit în Elveția pentru o scurtă vacanță, unde a cunoscut cercul de prieteni intimi al Luisei. Cei doi au petrecut timp împreună într-un resort de lux din Bürgenstock, cu vedere spre Lacul Lucerna.

Surse apropiate susțin că relația a trecut rapid de la început la un nivel mai serios:

„Ceea ce i-a surprins pe cei din jur este cât de repede a evoluat totul. Faptul că Orlando a fost deja integrat în cercul apropiat al Luisei arată un nivel mai profund de implicare.”

Orlando Bloom, relație de 9 ani cu Katy Perry

Noua poveste de iubire vine după separarea de Katy Perry, în iulie 2025, după nouă ani de relație. Cei doi au fost logodiți și au împreună o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

Managerii lor personali au declarat atunci că relația s-a transformat în timp, accentul fiind pus pe creșterea copilului într-un mediu stabil și echilibrat.

Cine este Luisa Laemmel

Luisa Laemmel s-a născut și a crescut în Zurich. Și-a început cariera de model la doar 16 ani, după participarea la concursul Elite Model Look. Pe lângă modelling, a studiat psihologia în Anglia, obținând o diplomă de licență cu onoruri. Din 2019, a locuit în orașe importante precum Paris, Milano, Londra și New York.

A lucrat cu branduri importante – Maybelline, L’Oréal, Vera Wang, YSL Beauty, Calvin Klein, Akris și Guerlain – și a apărut în reviste precum Cosmopolitan și L’Officiel. În prezent, este reprezentată de agenții din New York, Paris, Milano, Göteborg, Los Angeles și Zurich.

În afara modellingului, Laemmel este descrisă ca având un interes puternic pentru wellbeing, psihologie și probleme de mediu. Greii din industrie au observat că pregătirea sa academică și cariera internațională o diferențiază în lumea modei, combinând succesul comercial cu preocupări intelectuale mai largi.

O relație care se dezvoltă promițător

Potrivit apropiaților, relația dintre Bloom și Laemmel nu pare una trecătoare:

„Nu pare ceva de moment. Cei doi își fac timp unul pentru celălalt departe de ochii publicului, iar cei care îi cunosc cred că relația are potențial pe termen lung.”

Și Katy Perry a mers mai departe

Cântăreața pop Katy Perry nu se lasă mai prejos! Și-a refăcut viața alături de Justin Trudeau, fostul prim-ministru al Canadei, în vârstă de 54 de ani. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în iulie 2025, la o cină în Montreal, înainte ca Trudeau să participe la unul din concertele turneului „Lifetimes” al lui Perry, alături de fiica sa, Ella-Grace.

Aparițiile ulterioare, inclusiv o plimbare cu yahtul în largul Santa Barbara și o vizită comună în Japonia mai târziu în acel an, par să confirme relația, Perry postând imagini cu cei doi pe rețelele sociale.

Reacțiile publicului la relația lui Bloom cu Laemmel s-au concentrat în principal pe diferența de vârstă dintre cei doi, dar și pe rapiditatea cu care atât Bloom, cât și Perry par să fi început noi relații după despărțire. Singurătatea este grea!

