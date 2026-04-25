Harry Styles și Zoe Kravitz s-au logodit? Detaliul observat rapid de fani

Harry Styles și Zoe Kravitz ar fi făcut un pas important în relația lor și s-ar fi logodit după aproximativ opt luni de relație, potrivit unor informații apărute în presa internațională.

Speculațiile au început după ce actrița a fost surprinsă purtând un inel cu diamant de dimensiuni mari pe degetul inelar, în timpul unor apariții publice recente în Londra. Gestul a alimentat imediat zvonurile privind o posibilă cerere în căsătorie, mai ales în contextul în care cei doi au fost văzuți frecvent împreună în ultimele luni, scrie Page Six.

O sursă a declarat că fostul star din One Direction, în vârstă de 32 de ani, „este complet îndrăgostit”, iar actrița din „The Batman”, în vârstă de 37 de ani, „este în culmea fericirii”, cei doi urmând acum să se căsătorească.

Harry Styles și Zoe Kravitz au o relație de câteva luni

Zvonurile despre logodna lor circulă încă de când Zoe a fost surprinsă recent purtând un inel mare cu diamant pe deget, în timp ce își săruta iubitul în fața unui hotel din Londra. Un martor a declarat despre bijuterie: „Nu aveai cum să nu observi inelul de pe degetul ei. Este absolut imens.”

De luni de zile existau deja speculații potrivit cărora cei doi ar fi făcut deja următorul pas în relația lor.

The Sun a confirmat pentru prima dată că cei doi formează un cuplu în luna august a anului trecut, după ce persoane din anturajul lor i-au surprins sărutându-se în interiorul restaurantului Rita’s Bistro din Soho.

Ulterior, cei doi au fost văzuți și în timpul unei ieșiri relaxante de către un fan aflat în Roma, care a filmat cuplul plimbându-se braț la braț pe o stradă pietruită din capitala Italiei.

