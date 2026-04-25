BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”

De: Elisa Tîrgovățu 25/04/2026 | 09:41
A venit weekendul, momentul pe care mulți îl așteaptă pentru a se relaxa și a se mai destinde după zilele aglomerate. CANCAN.RO se gândește, ca de fiecare dată, la cititorii săi și aduce o doză de bună dispoziție printr-un banc savuros.

De această dată, în prim-plan este celebrul Bulă, pus într-o situație care îi dă bătăi de cap: trebuie să explice ce înseamnă un an lumină. Răspunsul lui? Unul care stârnește hohote de râs.

Ora de fizică. Profesoara întreabă:
– Bulă, ce este un an lumină?
– Un an lumină este 12 facturi de curent, doamna profesoară!

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

