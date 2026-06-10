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Connect-R a fost sărbătorit de nume sonore din showbiz-ul românesc. Ce artiști i-au fost alături la împlinirea vârstei de 44 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 10/06/2026 | 13:06
Connect-R a fost sărbătorit de nume sonore din showbiz-ul românesc. Ce artiști i-au fost alături la împlinirea vârstei de 44 de ani
Connect-R a fost sărbătorit de nume sonore din showbiz-ul românesc. Ce artiști i-au fost alături la împlinirea vârstei de 44 de ani / Sursa foto: Instagram
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Connect-R a marcat împlinirea vârstei de 44 de ani pe 9 iunie, moment care a fost celebrat alături de numeroase vedete din showbizul românesc. Cu această ocazie, artistul a organizat un concert de amploare, transformând aniversarea într-un eveniment muzical dedicat publicului și invitaților prezenți.

Artistul le-a pregătit fanilor o surpriză de ziua sa de naștere. Ca în fiecare an, Connect-R a ales să fie aproape de public în această zi specială, fiind înconjurat și de colegi din industria muzicală, într-un cadru festiv.

Concert de amploare la Sala Palatului

Connect-R a continuat tradiția de a-și celebra ziua de naștere împreună cu fanii, reunindu-i la același eveniment special. Artistul a susținut un concert la Sala Palatului, intitulat „Ziua lui Ștefan”. Astfel, admiratorii săi au avut ocazia să îl sărbătorească și să fie alături de el într-un cadru dedicat acestui moment.

Cântărețul și-a sărbătorit ziua de naștere pe 9 iunie, printr-un concert la care a fost prezent alături de fani, familie și apropiați. Evenimentul a adunat un public numeros, sala fiind plină de persoane care îl apreciază, iar atmosfera a fost una festivă, încărcată de emoția momentului.

Sursa foto: Social media

Artistul a resimțit sprijinul și aprecierea celor prezenți, într-o zi pe care a dedicat-o în întregime publicului său. Nu este pentru prima dată când își marchează aniversarea în acest mod. Data de 9 iunie a devenit în ultimii ani o tradiție transformată într-un eveniment muzical anual.

Andra a urcat pe scenă alături de Connect-R

Printre artiștii care au fost alături de Connect-R în această zi specială se numără Loredana Groza, Leo de la Roșiori, Nico, Johny Romano și mulți alții. De asemenea, Andra a fost prezentă pe scenă la evenimentul „Ziua lui Ștefan”, unde a urcat alături de cântăreț. Cei doi artiști au o relație apropiată de prietenie, motiv pentru care prezența ei la concert a fost una firească.

Cu această ocazie, Andra i-a transmis și un mesaj de felicitare lui Connect-R, chiar de ziua sa de naștere, gest care a fost primit cu emoție de artist și de publicul prezent.

„La mulți ani, dragul nostru Relu! Mulțumesc pentru această seară încărcată de emoție și amintiri frumoase, care ne leagă atât pe scenă, cât și dincolo de ea. E o adevărată bucurie să fim în preajma ta! ”, a scris Andra, pe Instagram.

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Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”

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