De: Elisa Tîrgovățu 23/04/2026 | 16:55
BANC | O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital

Este momentul oportun pentru un banc copios. CANCAN.RO schimbă atmosfera cu o glumă savuroasă care îi va face pe cititori să se amuze. Ironic, astăzi râdem despre o tipă care s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital. Pregătiți-vă să ne amuzăm împreună!

O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital. În ziua în care se pot primi vizitatori vine la ea o colegă. Curioasă despre ce se mai întâmplă la birou, întreabă dacă la serviciu totul este în ordine. Colega îi răspunde:
– Da, dragă, stai fără grijă, totul e în ordine la birou! Am împărțit atribuțiile tale: Ioana face cafeaua, Camelia îți tricotează la pulover, Maria îți face cuvintele încrucișate și eu mă culc cu șeful!

Alte bancuri amuzante

Reparatorul de televizoare

-Ai reparat vreodată televizoare? întreabă ea, uitându-se pe fereastră…

-Nu! răspunde el tolănit pe pat.

-Ar fi bine s-o faci, pentru că vine soțul meu!

Lampa lui Aladdin

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…

-Eu să fiu unica din viața lui…

-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…

-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…

-Să călătorească întotdeauna cu mine…

-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Autobuzul inteligent

A apărut autobuzul inteligent:

Nu te lasă să cobori cu mai multe portofele decât aveai la urcare…

