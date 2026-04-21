BANC | „Bulă, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere”

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.

HR-ul îl întreabă:

– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?

Tipul:

– Sinceritatea.

HR-ul:

– Nu cred că sinceritatea e un defect…

Tipul:

– Mă doare-n cot ce crezi tu.

HR-ul, puțin șocat, continuă:

– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?

Tipul:

– Sunt foarte atent la detalii.

HR-ul:

– Perfect! Dă-mi un exemplu.

Tipul:

– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.

HR-ul:

– Cum ai ajuns la concluzia asta?!

Tipul:

– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.

Doctorul:

– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!

Tipul:

– Problema e că mă trezesc la 8…

Doctorul îl privește confuz, dar continuă:

– Altceva?

Tipul:

– Da… cred că sunt și puțin paranoid.

Doctorul:

– De ce spui asta?

Tipul (șoptind):

– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.

Doctorul:

– Nu cred că e cazul…

Tipul:

– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!

Doctorul, oftând:

– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.

Tipul:

– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

