BANC | „Bulă, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere”

De: David Ioan 21/04/2026 | 07:06
Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

CITEŞTE ŞI: Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg

BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Iți recomandăm
Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet...
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
Click.ro
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de...
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
