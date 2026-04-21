BANC | „Bulă, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere”

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…
Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.
Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.
