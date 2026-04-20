Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg

Este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi.

Domn superb, 1/84/ 85 kg, ochi verzi, romantic, studii superioare, master, doctorat, potent, atletic, VÂND LEURDĂ !!

Alte bancuri savuroase

Cine este Clementina

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă Clementina le spune:

-Vai, dragele mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

-Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță!

-Cum dragă ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?

Pe șantier

Pe un șantier vine o comisie în inspecție.

Șeful de șantier le spune lucrătorilor:

– Orice s-ar întâmpla, reacționați în așa fel, de parca așa trebuia să fie.

Vine comisia, privește. Deodată cade un perete. Un lucrător, bucuros se uită la ceas:

– Zece și treizeci. Exact după grafic!

La DNA

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

