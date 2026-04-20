Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg

Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 18:11
Bancul începutului de săptămână | Domn superb, 1.84, 85 kg
Bancul începutului de săptămână | "Domn superb, 1.84, 85 kg

Este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai. 

Domn superb, 1/84/ 85 kg, ochi verzi, romantic, studii superioare, master, doctorat, potent, atletic, VÂND LEURDĂ !!

Bancul începutului de săptămână |
Bancul începutului de săptămână | „Domn superb, 1.84, 85 kg

Alte bancuri savuroase

Cine este Clementina

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă Clementina le spune:

-Vai, dragele mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

-Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță!

-Cum dragă ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?

Pe șantier

Pe un șantier vine o comisie în inspecție.

Șeful de șantier le spune lucrătorilor:

– Orice s-ar întâmpla, reacționați în așa fel, de parca așa trebuia să fie.

Vine comisia, privește. Deodată cade un perete. Un lucrător, bucuros se uită la ceas:

– Zece și treizeci. Exact după grafic!

La DNA

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:

– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale !

– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.

Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:

– Vezi asta ? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu ! Ai înțeles ?

– Bine, mă scuzați, îi răspunse fermierul și își continuă treburile în gospodărie.

Nu trec nici 10 minute și pe câmpul respectiv, procurorul alerga de zor și țipa după ajutor, urmărit fiind de un taur cu spume la gură.

Fermierul lasă sculele din mână și aleargă imediat la gard, strigând către procuror:

– Arată-i legitimația ! Arată-i legitimația!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”

BANC | Bulă, Bubulina și ouăle-ochiuri

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
BANC | Bulă, Bubulina și ouăle-ochiuri
Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și ouăle-ochiuri
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde te aștepți
Mediafax
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde...
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
Gandul.ro
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Mediafax
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Click.ro
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva...
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
Gandul.ro
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alex Bodi, adevărul despre prieteniile din lumea interlopă: „Tot timpul te puteai aștepta să se ...
Alex Bodi, adevărul despre prieteniile din lumea interlopă: „Tot timpul te puteai aștepta să se întâmple ceva și nu aveai cum să controlezi"
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Vedeta nu se mai poate ridica din pat
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Vedeta nu se mai poate ridica din pat
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Celebra artistă a ținut totul secret până în ...
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Celebra artistă a ținut totul secret până în ultimul moment
Lyride, ploaia de meteori vizibilă din România în aprilie 2026. În ce noapte vezi „stele căzătoare”
Lyride, ploaia de meteori vizibilă din România în aprilie 2026. În ce noapte vezi „stele căzătoare"
Cu ce se ocupa, de fapt, Alex Bodi în Germania? Adevărul despre perioada controversată: „Nu l-am ...
Cu ce se ocupa, de fapt, Alex Bodi în Germania? Adevărul despre perioada controversată: „Nu l-am ascuns niciodată"
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre bărbatul din stânga și cel din dreapta!
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre bărbatul din stânga și cel din dreapta!
Vezi toate știrile