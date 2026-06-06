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BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 09:19
BANCUL ZILEI | Te dai mare bucătăreasă
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Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Te dai mare bucătăreasă, da’ când ai vrut să faci supă la plic, te-ai dus la poştă după timbru.

Alte bancuri haioase

Examenul de logică

La facultate, profesorul îi anunță pe studenți:
— Mâine aveți examen. Cine copiază va fi exmatriculat!
A doua zi, examenul începe. Toți scriu concentrați, mai puțin un student care stă liniștit și se uită pe geam.
După o oră, se ridică și îi spune profesorului:
— Domnule profesor, pot să vă pun o întrebare?
— Da.
— Dacă răspund perfect la o singură întrebare foarte dificilă, îmi dați nota 10?
Profesorul, curios:
— Dacă este într-adevăr foarte dificilă și răspunzi corect, da.
Studentul întreabă:
— Ce este legal, dar nu este logic, logic, dar nu este legal și nici legal, nici logic?
Profesorul rămâne blocat. Se gândește o oră, două ore, dar nu găsește răspunsul.
În cele din urmă îi spune:
— M-ai prins. Ai 10. Acum spune-mi răspunsul.
Studentul zâmbește:
— Aveți 65 de ani și sunteți căsătorit cu o femeie de 25. E legal, dar nu e logic. Soția dumneavoastră are un iubit de 22 de ani. E logic, dar nu e legal. Iar iubitul ei a luat 10 la examen fără să scrie nimic. Asta nu e nici legal, nici logic.

Vânătorul și ursul

Un vânător pasionat merge în pădure să prindă un urs uriaș despre care auzise tot satul.
Îl găsește, țintește, trage… și ratează.
Dintr-o dată simte o bătaie pe umăr. Se întoarce și vede ursul.
Ursul îi spune:
— Ai tras după mine și ai ratat. Conform tradiției pădurii, ai de ales: ori te mănânc, ori facem altceva.
Vânătorul acceptă varianta „altceva”, apoi pleacă rușinat.
O săptămână mai târziu revine cu o pușcă mai mare.
Îl vede pe urs, trage… iar ratează.
Iarăși, o bătaie pe umăr.
— Ai ratat din nou. Știi regulile.
Pleacă și mai supărat.
După încă o săptămână vine cu cea mai performantă armă posibilă.
Țintește atent, respiră adânc, trage…
Ratează.
Simte iar bătaia pe umăr.
Ursul îl privește și spune:
— Auzi… tu sigur ai venit aici la vânătoare?

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

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