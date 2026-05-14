BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

De: David Ioan 14/05/2026 | 15:46
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Un bețiv intră într-un taxi:
– Du-ne și pe noi până…
– Pe care voi? Că ești singur!
– Păi ce, tu nu mergi?

Alte bancuri amuzante

O blondă merge să se spovedească

– Părinte, am preacurvit.
– De câte ori, fiica mea?
– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!

O blondă comandă o pizza

– În câte felii să tai pizza? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom și o întreabă pe blondă:
– Funcționează?
Blonda răspunde:
– Da, nu, da, nu, da, nu…

Bubulina și amantul

Bubulina își face de cap cu amantul, știind că Bulă ajunge târziu acasă. Dar, surpriză! Bulă ajunge devreme. Amantul se ascunde sub pat, iar Bubulina deschide ușa. Suspicios din fire, Bulă caută prin toată camera și îl găsește pe amant.

– Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!

– Bulă, chiar nu știu ce face sub pat, dar stai să-l vezi în pat!

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:
– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!
– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?
– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

De ce îi cumpără Bulă flori soției

-Bulă, de ce-i cumperi soției tale întotdeauna flori în ghiveci?
-Cu gândul la următorul concediu…
-?!
-În fiecare an plecăm separat în concediu pentru că cineva trebuie să rămână acasă să ude florile!..

