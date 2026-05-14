Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa mea!”

Melek a atras din nou atenția publicului prin gesturile sale față de persoana care o ajută zilnic în gospodărie, bona copiilor săi, doamna Ana. Relația dintre cele două a devenit tot mai vizibilă pe rețelele sociale, unde antreprenoarea publică frecvent momente din viața de familie și interacțiunile cu femeia care se ocupă de îngrijirea casei.

Relația dintre Melek și bona copiilor săi este descrisă ca fiind una apropiată și bazată pe încredere reciprocă. În mediul online, antreprenoarea publică frecvent videoclipuri în care apare alături de doamna Ana, prezentând activități din viața de zi cu zi, organizarea casei sau momente petrecute împreună în familie. Aceste postări au atras atenția utilizatorilor, mulți dintre ei apreciind modul în care tânăra își tratează angajata și implicarea acesteia în viața copiilor.

Ce cadou a primit Ana de la Melek

În ultimele zile, Melek a fost subiectul mai multor discuții în mediul online după ce a decis să îi ofere bonei un cadou considerat de mulți drept unul semnificativ, atât prin valoare, cât și prin gestul în sine. Totul a pornit din observațiile făcute de tânără în viața de zi cu zi, când a remarcat că telefonul mobil pe care îl folosea doamna Ana avea probleme tehnice evidente și nu mai funcționa foarte bine.

Melek a decis să intervină imediat și să rezolve situația. Astfel, a achiziționat un telefon nou pentru bona copiilor săi, alegând un model care să îi permită acesteia să comunice mai ușor și să își desfășoare activitatea fără dificultăți tehnice. Valoarea dispozitivului a fost de aproximativ 1.100 de lei, sumă pe care antreprenoarea a acoperit-o din fonduri proprii.

Gestul a fost prezentat ulterior în mediul online, unde Melek a arătat noul telefon și a explicat contextul în care a luat decizia de a face această achiziție. Din relatările sale reiese că a observat în mod repetat problemele dispozitivului vechi, care se închidea brusc, se descărca rapid și crea dificultăți în utilizare, inclusiv în momentele în care doamna Ana urmărea conținut video sau folosea aplicații de social media.

„Am fost și am cumpărat un telefon (…) E nou-nouț, am dat 1.100 de lei și i-l voi face cadou lui Ana, bona mea. Ea are un telefon și am văzut-o eu într-o seară că stătea și se uita la mine pe TikTok și i se stingea telefonul, i se aprindea, îl punea la încărcat”, a spus Melek. „Hai, mă, șefa mea! Nu trebuia să te duci să-mi iei telefon”, a fost reacția Anei.

