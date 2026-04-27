Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: ”Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume”

Melek Mincă și-a celebrat ziua de naștere într-un mod inedit. Tânăra a împlinit 28 de ani și a ales să marcheze momentul printr-un mesaj emoționant. Ziua sa a venit la pachet atât cu urări de bine, cât și cu amintiri despre trecut. Vedeta a vorbit despre Dani Vicol, fostul partener de viață, care a murit în accidentul provocat de Mario Iorgulescu.

Tânăra este cunoscută pentru prezența constantă în mediul online. Recent, Melek Mincă a împlinit 28 de ani și a făcut o declarație prin care a mărturisit pentru ce este recunoscătoare. Totodată, ea le-a răspuns și le-a mulțumit fanilor pentru mesajele și pentru timpul pe care i l-au acordat.

Cum s-a raportat Melek Mincă la fostul soț, chiar de ziua ei

Ziua de naștere a vedetei a găsit-o plină de recunoștință, dar și de durere. Melek a vorbit deschis despre viața ei, despre cei dragi care îi sunt mereu aproape, dar și despre încercările prin care a trecut.

„Fac 28 de ani. Vreau să mulțumesc mamei și tatălui meu pentru educația pe care mi-au dat-o. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut un om atât de puternic și m-a ajutat să realizez atât de multe lucruri până la vârsta asta încât nici mie nu îmi vine să cred”, a transmis Melek Mincă.

Tânăra nu a vorbit doar despre ziua sa de naștere, ci a ales să atingă și un punct vulnerabil, o durere profundă care încă persistă. Este vorba despre Dani Vicol, fostul său soț care a murit în urma accidentului produs de Mario Iorgulescu.

Momentul tragic a lăsat o amprentă puternică asupra ei. Mai mult decât atât, Melek a explicat că această durere nu poate fi ștearsă, indiferent de trecerea timpului sau de lucrurile materiale.

„Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume. Nu va trece niciodată”, a mărturisit ea, făcând referire la pierderea suferită.

În același mesaj transmis, Melek Mincă a adus în discuție și credința, dar și puterea de a merge mai departe. Ea a spus că îi mulțumește „unui înger de acolo sus”, pe care îl consideră un sprijin în viața sa.

„Să nu uităm să îi mulțumim unui înger care este acolo sus în partea Domnului și care pune pile bune pentru mine. Îi mulțumesc de un milion de ori și cred că în sinea mea există acolo un pic de mândrie față de mine, că nu m-am lăsat bătută. Așa a fost să fie. Viața merge înainte, nu ai ce să faci, dar trebuie să ne asumăm orice greșeală și să mergem mai departe”, a mai adăugat Melek Mincă.

