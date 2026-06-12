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Gabi Tamaș și soția intră la Power Couple 2027? După Asia Express și Survivor, producătorii Antena 1 pregătesc o nouă lovitură

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 08:15
Gabi Tamaș și soția intră la Power Couple 2027? După Asia Express și Survivor, producătorii Antena 1 pregătesc o nouă lovitură
Gabi Tamaș la Power Couple 2027?
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Gabi Tamaș a reușit să câștige două premii importante. El a participat atât la Asia Express, cât și la Survivor. În ambele competiții a luptat până la capăt și a ieșit învingător. Acum, producătorii Antena 1 pregătesc o surpriză uriașă.

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai buni concurenți ai show-rilor la care a participat. Fostul fotbalist este determinat, luptă pentru ce își dorește, iar în final obține. După reușitele de la Asia Express și Survivor, nu putem să nu ne întrebăm dacă va intra alături de soția lui la Power Couple în următorul sezon. Producătorii postului de televiziune pregătesc un show total anul următor.

Gabi Tamaș și soția intră la Power Couple 2027?

Fostului fotbalist pare să îi placă din ce în ce mai mult să fie prezent pe micile ecrane. Acesta a luat la rând două emisiuni importante din țara noastră și anume Asia Express și Survivor. În cele două show-uri TV la care a participat a dat dovadă de competitivitate, strategie, carismă, empatie și multe alte calități care l-au adus în postura de câștigător. După ce a cutreierat alături de Dan Alexa locuri necunoscute și a intrat în contact cu comunități și culturi diferite, la Survivor, în Republica Dominicană a fost pe cont propriu. Deși a făcut parte dintr-o echipă de excepție, în final a trebuit să lupte cu propriile forțe. În cele din urmă, a reușit să câștige marele premiu.

De asemenea, Gabi Tamaș este unul dintre cei mai râvniți concurenți în acest moment. El este foarte iubit de public, așadar nu ne putem gândi că Antena 1 va ține cont de popularitatea și simpatia oamenilor față de fostul jucător de fotbal și îl va oferta pentru noul sezon Power Couple. Dacă ar accepta, va putea fi văzut alături de soția sa în anul 2027, acolo unde vor fi nevoiți să treacă de probele de cuplu care mai de care mai solicitante. Așadar, rămâne de văzut ce pregătește producția postului de televiziune.

Gabi Tamaș la Power Couple 2027?
Gabi Tamaș la Power Couple 2027?

Câți bani a câștigat Gabi Tamaș la Survivor

Finala a avut loc de curând. Pe lângă trofeul și titlul de câștigător, Gabi Tamaș s-a întors acasă cu o sumă uriașă. Marele premiu a fost de 100.000 de euro, iar după impozitare a rămas cu 90.000 de euro. Pentru cele 22 de etape parcurse, concurentul a primit 55.000 de euro. Astfel, suma totală este de aproximativ 145.000 de euro.

VEZI ȘI: Așa tată, așa fiică! Ce reușită a bifat fata lui Gabi Tamaș, la două zile după ce fotbalistul a câștigat Survivor 2026

„3×3-4×2=?” Cum a răspuns Gabi Tamaș la întrebarea profesoarei Loredana de la Survivor. Tu știi cât face?

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