Jennifer Lopez i-a transmis un mesaj Anastasiei Soare după surpriza de la Paris. Cum a sărbătorit-o antreprenoarea română pe artistă

Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 57-a aniversare la Paris, unde a fost surprinsă cu o petrecere organizată de prietenele sale, Anastasia Soare și Claudia Schiffer. Artista le-a mulțumit public celor două pentru seara specială, spunând că le va fi recunoscătoare „pentru totdeauna”.

Jennifer Lopez, mesaj pentru Anastasia Soare

Potrivit People, artista a petrecut ultimele săptămâni în Europa, participând la evenimente de modă și bucurându-se de o vacanță alături de familie și prieteni. Lopez a publicat pe Instagram mai multe imagini de la cina aniversară organizată într-un restaurant din Paris, unde invitații au întâmpinat-o cu un tort.

„Exact sentimentul acesta… Mi-am sărbătorit ziua la Paris! Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă petrecere aniversară din Paris. Vă iubesc pe amândouă pentru totdeauna”, a scris artista.

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Ce mesaj a transmis Jennifer Lopez de ziua ei

De ziua sa, Jennifer Lopez a distribuit și un videoclip filmat în timpul unei plimbări cu mașina, însoțit de un fragment din celebrul discurs „The Man in the Arena”, rostit de fostul președinte american Theodore Roosevelt, despre curajul de a merge înainte în ciuda criticilor.

Artista și-a însoțit mesajul cu o reflecție optimistă: „Când continui să mergi înainte, totul devine din ce în ce mai frumos”.

Postarea de ziua ei încheie câteva săptămâni de sărbătoare pentru actrița din Maid in Manhattan, care și-a petrecut mare parte din această lună în Europa, înconjurată de familie și prieteni.

Actrița a primit un tort în stil Chantilly

Festivitățile au inclus și o cină aniversară organizată în avans la restaurantul Siena din Paris, unde prietenii au surprins-o pe Jennifer Lopez cu un tort în stil Chantilly, decorat cu fructe de pădure proaspete și bezea caramelizată, a declarat anterior o sursă pentru People.

„Jennifer a zâmbit toată seara. Arăta absolut spectaculos și se vedea că se bucură de fiecare moment”, a declarat sursa.

Potrivit acesteia, invitații au luat cina cu preparate din bucătăria mediteraneană, iar apoi restaurantul a surprins-o pe artistă cu un tort aniversar în stil Chantilly, decorat cu fructe de pădure proaspete și bezea caramelizată. Tortul a fost adus cu artificii, în timp ce prietenii și ceilalți clienți ai restaurantului i-au cântat „La mulți ani”. Jennifer Lopez a împărțit chiar și felii de tort cu persoanele aflate la mesele din apropiere.

Sursa a mai spus că, după cină, atmosfera s-a transformat într-o adevărată petrecere de noapte, cu muzică live, iar Jennifer Lopez s-a ridicat să danseze.

„A fost modul perfect de a da startul aniversării sale”, a adăugat aceasta.

Ce mesaj a transmis Anastasia Soare

La rândul său, Anastasia Soare a publicat pe Instagram mai multe imagini de la petrecere și i-a transmis artistei un mesaj emoționant. Antreprenoarea româno-americană a amintit că prietenia lor durează încă din perioada în care Jennifer Lopez filma Selena și a spus că este mândră de parcursul acesteia.

„La mulți ani, Jennifer! Încă din perioada în care filmai «Selena», am avut privilegiul să te văd transformându-te în vedeta și femeia extraordinară care ești astăzi. Sunt atât de mândră de tine și atât de recunoscătoare pentru toți acești ani, pentru amintirile și prietenia noastră. Te voi iubi pentru totdeauna”, a scris Anastasia Soare.

A adăugat că ea și Claudia Schiffer s-au bucurat să îi organizeze aniversarea la Paris.

„Claudia și cu mine am fost atât de fericite să te sărbătorim la Paris și să organizăm această frumoasă cină aniversară pentru tine. O seară plină de iubire, prietenie, râsete și amintiri minunate”, a transmis antreprenoarea.

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