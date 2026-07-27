Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia se pregătește să revină și în vara anului 2026, însă, în loc să stârnească entuziasm în rândul publicului, ediția din acest an este însoțită de numeroase controverse. Cu doar câteva săptămâni înainte de ridicarea cortinei, mai multe voci cunoscute din lumea televiziunii și a muzicii susțin că evenimentul nu mai seamănă cu festivalul care, timp de zeci de ani, a reprezentat una dintre cele mai importante competiții muzicale din România.

Organizatorii au anunțat că Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” se va desfășura în perioada 21-23 august 2026, iar Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc va avea loc între 26 și 28 august. La fel ca în ultimii ani, spectacolele vor fi găzduite de scena amenajată în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, întrucât celebrul Teatru de Vară nu este încă disponibil, lucrările de modernizare continuând și în prezent.

Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026

Deși revenirea concursului muzical ar fi trebuit să marcheze o nouă etapă pentru unul dintre cele mai cunoscute branduri culturale din România, numeroși oameni care au făcut parte din istoria festivalului consideră că actuala formulă de organizare este departe de ceea ce însemna odinioară competiția.

În ultimii ani, Festivalul Mamaia a fost adesea comparat cu un spectacol local de vară, iar Dan Negru susține că evenimentul și-a pierdut identitatea construită în decenii. De la modul în care este pregătit programul până la alegerea locației și promovarea concursului, toate aceste aspecte sunt considerate motive pentru care festivalul nu mai reușește să atragă interesul publicului așa cum se întâmpla în trecut.

„Am trecut printr-un moment stânjenitor cu Festivalul Mamaia, când am fost anunțat drept potențial prezentator, deși eu nu știam nimic. Anul acesta sunt la Nibiru, toată vara, iar în urmă cu câteva zile am fost pe scenă, în fața a 40.000 de oameni, așa că nici nu se pune problema să prezint festivalul Mamaia. Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison. Apoi, ani la rând, am prezentat «Next Star», emisiunea cu copii, unde ne străduiam să le scoatem celor mici gesturile și maniera de interpretare specifice Festivalului Mamaia. Muzica ușoară românească are potențial, dar numai dacă va ști să întinerească. Mamaia de astăzi seamănă mai degrabă cu niște «Zile ale Orașului Mamaia», cu audiențe rușinos de mici și cu artiști tineri, care cântă și se comportă ca niște bătrâni. O să fiu pe scenă doar când Mamaia va fi altfel! Și îi rog respectuos pe organizatori, oricare ar fi ei, să nu mă mai anunțe prezentator, fără să vorbească cu mine. E tot un obicei îmbătrânit”, a transmis Dan Negru pentru Click!

Ce mesaj a transmis Octavian Ursulescu

Octavian Ursulescu, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din istoria Festivalului Mamaia, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care este organizată ediția din 2026. Acesta consideră că pregătirile pentru un eveniment de asemenea amploare ar fi trebuit să fie mult mai avansate, iar toate detaliile importante, de la program și concurenți până la recitaluri și prezentatori, să fie cunoscute cu multe luni înainte de debut.

Totodată, realizatorul TV este dezamăgit că festivalul continuă să fie organizat în Piațeta Perla, în condițiile în care Teatrul de Vară din Mamaia se află de ani buni în renovare. În opinia sa, schimbarea locației și lipsa unei organizări riguroase au contribuit la pierderea identității unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică ușoară din România.

„Probabil se mai ține, deși în mod normal la această oră trebuia să se știe (și nu e cazul) absolut totul, la minut: zilele, recitalurile, orchestrele, piesele din concurs, prezentatorii, sponsorii… Așa se petreceau lucrurile pe vremuri și așa este normal, cu o jumătate de an înainte se anunța totul. Nu mai vorbesc că, de ani de zile, se tot «renovează» Teatrul de vară din Mamaia (alții în acest răstimp ridicau un stadion!), așa încât probabil manifestarea va avea loc tot în «Piațeta Perla», cu prosoape, cearceafuri și costume de baie puse la uscat la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat Octavian Ursulescu pentru sursa citată mai sus.

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