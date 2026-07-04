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Dan Negru a dezvăluit locul din România care l-a cucerit: „E una dintre cele mai frumoase zone”

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 15:49
Dan Negru a dezvăluit locul din România care l-a cucerit: „E una dintre cele mai frumoase zone”
Sursa foto: Facebook
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Unul dintre cele mai cunoscute locuri încărcate de legendă din România a revenit în atenția publicului, readucând în discuție importanța patrimoniului istoric și cultural al țării. Este vorba despre Stejarul din Borzești, un obiectiv aflat în municipiul Onești, județul Bacău, care, deși este prezent în manualele școlare și face parte din patrimoniul istoric românesc, continuă să fie vizitat de un număr redus de persoane.

Potrivit lui Dan Negru, Borzești este cunoscut în întreaga țară datorită legendei legate de copilăria lui Ștefan cel Mare, poveste pe care generații întregi de elevi au învățat-o la școală. În ciuda notorietății sale, locul nu se bucură de afluxul de turiști pe care l-ar avea alte obiective istorice cu o încărcătură similară.

Dan Negru a dezvăluit locul din România care l-a cuceri

Interesul pentru acest monument a fost readus în prim-plan într-o perioadă simbolică, la peste cinci secole de la moartea voievodului moldovean, unul dintre cei mai importanți conducători din istoria României. Vizita în zonă a readeschis discuțiile despre valoarea unor locuri istorice care, deși au o semnificație aparte, rămân prea puțin promovate în circuitul turistic național.

„Când eram mic am învățat legenda stejarului din Borzești. Și copiii mei au învățat-o. generații la rând învață legenda stejarului din Borzești, de asta mi-ar fi plăcut ca locul ăsta să fie plin de turiști, să fie mulți oameni care să viziteze locurile astea”, a spus prezentatorul TV.

Stejarul din Borzești nu mai există în forma sa originală. Din arborele care a devenit celebru în istorie a rămas doar trunchiul, păstrat și protejat ca mărturie a unei povești care a traversat secolele. În apropierea acestuia se află Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată din porunca lui Ștefan cel Mare în anul 1494, alături de impresionantul turn-clopotniță care completează ansamblul istoric.

Acest loc este strâns legat de una dintre cele mai cunoscute legende medievale românești. Potrivit tradiției populare, în copilărie, Ștefan obișnuia să se joace împreună cu alți copii din sat în jurul unui stejar impunător. În timpul unei invazii tătare, unul dintre prietenii săi, un băiat pe nume Mitruț, ar fi fost prins și ucis chiar de ramurile copacului, eveniment care l-ar fi marcat profund pe viitorul domnitor.

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