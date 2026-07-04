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Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată la spital

De: David Ioan 04/07/2026 | 16:40
Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată la spital
Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată la spital
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O fetiţă de 11 ani a fost la un pas de tragedie în Mamaia, după ce a fost scoasă din mare în stare critică, sâmbătă după-amiază.

Copila a fost găsită de turişti, adusă la mal şi preluată imediat de echipele medicale, care au început manevrele de resuscitare. Ulterior, a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii i-au stabilizat funcţiile vitale.

Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia

Potrivit salvatorilor, incidentul s-a petrecut pe plaja Riva, în condiţii de mare extrem de agitată. Steagul roşu era arborat, însă mulţi turişti au ignorat avertismentele. Salvamarii au fost alertaţi după ce copilul nu a mai fost observat în apă, iar echipele au pornit căutările. Turiştii au reuşit să o aducă la mal înainte ca situaţia să devină ireversibilă.

„Am fost anunţaţi că un copil a intrat în mare şi nu a mai fost observat. Am trimis echipele de intervenţie în zona respectivă, au început căutările. Turiştii au observat-o pe fată, au scos-o în zona de siguranţă, la mal. Au fost începute manevrele de resuscitare, au venit imediat şi echipele de la SMURD. După multe eforturi, a început să aibă funcţii vitale”, a declarat Gabi Culea, şef salvamari Mamaia.

Situaţii similare au fost raportate şi în Vama Veche, unde un bărbat a fost salvat în ultimul moment după ce a intrat în apă, deşi steagul roşu era arborat. Acesta a fost scos conştient şi transportat la CPU Mangalia pentru evaluare medicală.

A fost resuscitată și transportată la spital

Pe întreg litoralul românesc, salvamarii au ridicat steagul roşu din cauza valurilor puternice şi a curenţilor care pot trage în larg chiar şi înotători experimentaţi. Cu toate acestea, numeroşi turişti continuă să intre în apă, inclusiv copii lăsaţi nesupravegheaţi în zone periculoase.

„Facem un apel: atunci când se arborează steagul galben, steagul roşu – să le respecte! Pentru că nu este de joacă cu marea!”, a transmis Gabi Culea, subliniind că avertismentele nu sunt opţionale.

Steagul roşu indică pericol extrem de înec şi interzice complet intrarea în mare. Salvamarii patrulează continuu pe plaje pentru a-i avertiza pe turiştii care ignoră restricţiile, însă riscurile rămân ridicate în condiţii de vreme instabilă şi valuri puternice.

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