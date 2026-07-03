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Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier

De: David Ioan 03/07/2026 | 23:11
Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier
Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier
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O tânără româncă de 23 de ani, Alexandra Halunga, și‑a pierdut viața în Italia după un accident rutier care, inițial, nu părea să îi pună viața în pericol. Studentă la o universitate din Arezzo, Alexandra locuia de mai mulți ani în Italia împreună cu familia ei.

Tragedia a avut loc pe 27 iunie, în Farniole di Foiano della Chiana. Alexandra se afla într-o mașină condusă de o prietenă de 20 de ani, iar la întoarcerea din oraș autoturismul a părăsit carosabilul, a lovit un stâlp și s-a răsturnat. Impactul a fost puternic, iar cele două tinere au rămas blocate în interior, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi eliberate dintre fiarele contorsionate.

Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier

După acordarea primului ajutor, ambele au fost transportate la spital. La evaluarea inițială, medicii au stabilit că Alexandra suferise o fractură la mână și câteva răni superficiale. A primit tratamentul necesar, a fost externată și i s-a recomandat să poarte o orteză și să respecte indicațiile medicale pe durata recuperării, estimată la aproximativ o lună.

În zilele următoare, tânăra le-ar fi spus apropiaților că nu se simte bine. Deși simptomele nu păreau să indice o evoluție gravă, presa italiană notează că Alexandra a fost consultată și de serviciul de gardă. Totuși, în noaptea de 1 spre 2 iulie, starea ei s-a agravat brusc, iar tânăra a murit.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. Sunt analizate atât primul consult medical, cât și evoluția ulterioară a pacientei, pentru a vedea dacă au existat complicații nedepistate sau eventuale erori medicale. Surse apropiate anchetei susțin că se verifică toate etapele intervenției, de la momentul accidentului până la ultimele ore din viața Alexandrei, pentru a clarifica modul în care s-a ajuns la acest deznodământ.

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