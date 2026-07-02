Acasă » Știri » Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!

Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!

De: David Ioan 02/07/2026 | 19:04
Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ancheta privind moartea fostului fotbalist Radu Mărginean a intrat într-o nouă etapă după finalizarea expertizei medico‑legale, care a schimbat complet direcția investigațiilor. Dacă inițial s-a crezut că decesul ar fi fost provocat de o cădere puternică, concluziile specialiștilor indică o altă cauză.

Raportul emis de Institutul de Medicină Legală Arad arată că sportivul nu a murit în urma unui traumatism, ci din cauza electrocutării. Ipotezele formulate în primele ore, care vizau o lovitură fatală la cap sau o fractură cervicală, au fost eliminate după necropsie.

Ancheta în cazul lui Radu Mărginean se schimbă radical

Medicii legiști au stabilit că Radu Mărginean a suferit un șoc electric puternic, suficient pentru a-i provoca moartea în câteva secunde. Leziunile identificate în timpul autopsiei sunt specifice electrocutării și explică rapiditatea cu care s-a produs decesul, oferind o nouă perspectivă asupra circumstanțelor tragediei.

Potrivit datelor strânse în anchetă, fostul fotbalist se afla în zona tehnică a complexului sportiv pe care îl administra și încerca să remedieze o defecțiune apărută la instalațiile și pompele ce alimentau piscinele.

În timpul acestor verificări, ar fi intrat accidental în contact cu o sursă de curent, suferind un șoc electric fatal. Sistemul de protecție al instalației s-a activat imediat, declanșând siguranțele și oprind inclusiv alimentarea nocturnei terenului de minifotbal, detaliu consemnat în documentele anchetei.

Concluzia oficială a necropsiei

Raportul medico‑legal explică și colorația violacee observată de echipajele de intervenție pe fața victimei în timpul manevrelor de resuscitare. Specialiștii confirmă că acest semn este caracteristic electrocutării, consolidând concluzia finală privind cauza morții.

Dispariția lui Radu Mărginean, la doar 43 de ani, a provocat un val de emoție în comunitate, în rândul familiei și al celor care l-au cunoscut din activitatea sportivă. Echipajele medicale au încercat îndelung să îl readucă la viață, însă fără succes. Conform informațiilor apărute ulterior, sportivul ar fi fost găsit inconștient chiar de fiul său, scena fiind una extrem de dificilă pentru membrii familiei.

Ancheta continuă pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs accidentul, însă expertiza medico‑legală stabilește elementul esențial: Radu Mărginean a murit din cauza electrocutării, și nu în urma unei căderi, așa cum se presupusese inițial.

CITEŞTE ŞI: Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia

Iubita lui George Radu, luptătorul RXF care a murit la scăldat în Germania, mesaj de adio: „Nu m-ai învățat să trăiesc fără tine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani primește câștigătorul de la Wimbledon 2026. Premii record puse în joc la Londra
Știri
Câți bani primește câștigătorul de la Wimbledon 2026. Premii record puse în joc la Londra
Cine este Michele, soția fotbalistului Kevin De Bruyne, și cu ce se ocupă
Sport
Cine este Michele, soția fotbalistului Kevin De Bruyne, și cu ce se ocupă
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
Mediafax
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de...
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete de la Hollywood
Mediafax
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
Click.ro
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Gandul.ro
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când ...
Ei sunt adolescenții loviți mortal de tren, în Mediaș. Andreas și David mergeau la fotbal când a avut loc tragedia
Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă
Ce tarif are Emilia Ghinescu. Câți bani trebuie să scoți din buzunar, ca să-ți cânte la nuntă
Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu ...
Mihai Trăistariu e foc și pară pe soția artificială! Prima reacție după ce l-a înșelat: „Nu e așa cuminte cum pare”
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, ...
Actorul Danny Glover a anunțat că a fost diagnosticat cu Alzheimer. „Cred că pot trăi cu asta, dar lucrurile se vor schimba”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Diana Pârvu, prima vacanță fără fetița ei! Jurnalista, copleșită de emoții : ”Am un gol în stomac”
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Cum poți obține despăgubiri pentru mașina avariată de un copac căzut, după furtuna din București
Vezi toate știrile