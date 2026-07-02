Cauza morții lui Radu Mărginean. Nu căzătura i-a fost fatală fostului fotbalist!

Ancheta privind moartea fostului fotbalist Radu Mărginean a intrat într-o nouă etapă după finalizarea expertizei medico‑legale, care a schimbat complet direcția investigațiilor. Dacă inițial s-a crezut că decesul ar fi fost provocat de o cădere puternică, concluziile specialiștilor indică o altă cauză.

Raportul emis de Institutul de Medicină Legală Arad arată că sportivul nu a murit în urma unui traumatism, ci din cauza electrocutării. Ipotezele formulate în primele ore, care vizau o lovitură fatală la cap sau o fractură cervicală, au fost eliminate după necropsie.

Ancheta în cazul lui Radu Mărginean se schimbă radical

Medicii legiști au stabilit că Radu Mărginean a suferit un șoc electric puternic, suficient pentru a-i provoca moartea în câteva secunde. Leziunile identificate în timpul autopsiei sunt specifice electrocutării și explică rapiditatea cu care s-a produs decesul, oferind o nouă perspectivă asupra circumstanțelor tragediei.

Potrivit datelor strânse în anchetă, fostul fotbalist se afla în zona tehnică a complexului sportiv pe care îl administra și încerca să remedieze o defecțiune apărută la instalațiile și pompele ce alimentau piscinele.

În timpul acestor verificări, ar fi intrat accidental în contact cu o sursă de curent, suferind un șoc electric fatal. Sistemul de protecție al instalației s-a activat imediat, declanșând siguranțele și oprind inclusiv alimentarea nocturnei terenului de minifotbal, detaliu consemnat în documentele anchetei.

Concluzia oficială a necropsiei

Raportul medico‑legal explică și colorația violacee observată de echipajele de intervenție pe fața victimei în timpul manevrelor de resuscitare. Specialiștii confirmă că acest semn este caracteristic electrocutării, consolidând concluzia finală privind cauza morții.

Dispariția lui Radu Mărginean, la doar 43 de ani, a provocat un val de emoție în comunitate, în rândul familiei și al celor care l-au cunoscut din activitatea sportivă. Echipajele medicale au încercat îndelung să îl readucă la viață, însă fără succes. Conform informațiilor apărute ulterior, sportivul ar fi fost găsit inconștient chiar de fiul său, scena fiind una extrem de dificilă pentru membrii familiei.

Ancheta continuă pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs accidentul, însă expertiza medico‑legală stabilește elementul esențial: Radu Mărginean a murit din cauza electrocutării, și nu în urma unei căderi, așa cum se presupusese inițial.

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