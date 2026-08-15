Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026

David Popovici a fost recompensat vineri seară cu o nouă distincție majoră pentru rezultatele obținute în natație. Înotătorul român a fost declarat cel mai bun sportiv european al anului 2026 de către European Aquatics, în cadrul ceremoniei organizate la Campionatele Europene de la Paris.

Trofeul i-a fost oferit de Antonio Silva, președintele forului continental, într-un moment considerat de delegația României drept o confirmare a valorii pe care Popovici a demonstrat‑o în competițiile internaționale din acest sezon.

Premiu uriaș pentru David Popovici

Premiul vine după un an în care sportivul român a obținut performanțe remarcabile. La Campionatele Mondiale de la Singapore, Popovici a câștigat două medalii de aur în probele de 100 și 200 de metri liber, stabilind totodată un nou record al competiției la 100 de metri. Rezultatul a fost dublat de recorduri european și național, fapt ce a consolidat poziția sa în natația mondială.

În 2025, Popovici a participat și la Campionatele Europene de tineret de la Samorin, unde a obținut trei medalii: două de aur în probele de 100 și 200 de metri liber și una de bronz la 50 de metri liber. Aceste rezultate au completat un sezon în care înotătorul român a demonstrat constanță și progres.

A fost declarat înotătorul anului 2026

La actuala ediție a Campionatelor Europene de seniori de la Paris, Popovici a reușit din nou să urce pe prima treaptă a podiumului în probele sale favorite, 100 și 200 de metri liber, confirmând forma excelentă în care se află.

Distincția primită la Paris adaugă un nou capitol în palmaresul sportivului pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu. European Aquatics i-a acordat recunoașterea pentru întregul parcurs din 2025, un an în care Popovici a dominat competițiile majore și a stabilit noi repere în natația europeană.

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