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Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, întâlnire de gradul zero la LOFT! Cei doi foști au dat nas în nas în mijlocul distracției

De: Delina Filip 15/08/2026 | 16:18
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Weekendul acesta Loft Mamaia a fost martorul unei întâlniri de gradul zero între doi foști iubiți a căror relație a fost mediatizată și intens comentată, mai ales că cei doi protagoniști au avut ceva episoade cu multă adrenalină. Este vorba despre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru care, chiar dacă nu mai împart aceeași casă, împărtășesc aceleași gusturi pentru aceleași localuri de distracție. Tema evenimentului: Cirque de Loft. Dacă s-a potrivit și cu ceea ce s-a întâmplat între principalii protagoniști, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO are imagini și informații în exclusivitate!

Loft Mamaia, localul în care vedetele și milionarii de la noi își fac veacul pe perioada verii și unde este cam imposibil să nu te întâlnești cu fostul sau fosta. Așa i s-a întâmplat și Ramonei Olaru care, aflată la distarcție cu colegii ei de la Neatza, a dat nas în nas cu nimeni altul decât Cătălin Cazacu, proaspăt ieșit din relația cu Roxana Șerbănescu. Iată ce s-a întâmplat.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, întâlnire de gradul zero în Loft

Loft, localul în care Cătălin Cazacu a mai trăit experiențe pline de adrenalină (să ne amintim episodul în care fosta, Sabina, a venit după el în club în timp ce craiul era cu „oficiala”, Roxana Șerbănescu- vezi aici), continuă să îi dea palpitații la inimioară. Spunem asta pentru că fix în „permietrul” lui își face apariția nimeni alta decât Ramona Olaru. Suplă, zveltă și cu chef de distracție, frumoasa vedetă nu avea cum să treacă neobservată. Nici de CANCAN.RO, dar nici de fostul.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru la doar câțiva metri unul de altul în Loft Mamaia
Cătălin Cazacu și Ramona Olaru la doar câțiva metri unul de altul în Loft Mamaia

Îmbrăcată într-o rochiță scurtă albă și foarte mulată ( pe tema evenimentului când vorbim de culoare), asistenta de la Neatza a atras privirile celor din jur. Cu toate că a preferat să fie discretă, stând mai mult de vorbă cu colegul ei de emisiune, Puberu, Ramonica e genul de femeie pe care nu ai cum să o uiți așa ușor, așa că suntem mai mult ca siguri că a stârnit ceva în inimioara lui Cazacu, mai ales că celebrul crai e cam nehotărât de la o vreme.

Cazacu și asistenta de la Neatza au jucat cartea „tăcerii”

Și, că tot am adus vorba de viața amoroasă a lui Cătălin Cazacu, vă reamintim că după relația controversată cu Roxana Șerbănescu, motociclistul a fost văzut recent în comapania unei alte domnișoare,  sexy și tatuată care se mai și purta cu el cu mănuși (o fi defect profesional, căci tânăra e de profesie medic stomatolog- vezi aici imaginile). Nu știm exact dacă domnișoara respectivă a reușit să-și facă loc în viața lui sau a avut doar o „intervenție de rutină”, dar cert este că de data aceasta fostul prezentator tv era doar cu prietenii.

Vedeta a fost însoțită de colegii de la Neatza ( în fotografie- Puberu)
Vedeta a fost însoțită de colegii de la Neatza ( în fotografie- Puberu)

În ceea ce o privește pe Ramona Olaru, ea e singură de mai multă vreme, astfel că șansele să o vedem cu un potențial partener sunt mai mici decât în ceea ce-l privește pe fostul ei, mai ales că asistenta tv nu este genul căreia să-i placă atât de mult… schimbările. Până atunci însă, trăiește viața la maximum prin cluburile din Capitală și de la mare, acolo unde trecutul pare să aibă obiceiul de a-i ieși în cale.

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