Bancul sfârșitului de săptămână | „De unde vii la ora asta?”

Weekendul a început, iar planul perfect pentru sâmbătă este simplu: relaxare, atmosferă de vară și o porție serioasă de voie bună! Dacă muntele și marea au rămas pe lista de „poate data viitoare”, nu-i nimic, confortul de acasă poate veni la pachet cu distracție din plin.

De această dată, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, numai bun pentru o doză de râs. Subiectul? Clasica întrebare care poate transforma orice noapte târzie într-un adevărat interogatoriu: „De unde vii la ora asta?” De această dată însă, finalul este cu totul neașteptat.

– De unde vii la ora asta?!

– De la nunta lu’ Gogu. Nici nu-ți poți închipui cum s-au îmbătat toți ca porcii.

– Ba cum să nu-mi închipui. Acum dezbracă-te de rochia miresei, dă jos coronița și treci la culcare.

Alte bancuri amuzante

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:

– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!

– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?

– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

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