Acasă » Știri » Proiect uriaș de infrastructură pentru România. Turcia vrea să investească într-o autostradă care ajunge la Constanța

Proiect uriaș de infrastructură pentru România. Turcia vrea să investească într-o autostradă care ajunge la Constanța

De: Andreea Stăncescu 15/08/2026 | 16:09
Proiect uriaș de infrastructură pentru România. Turcia vrea să investească într-o autostradă care ajunge la Constanța
Proiect uriaș de infrastructură pentru România. / aSursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Turcia face un pas important pentru dezvoltarea unei noi legături rutiere în sud-estul Europei. Autoritățile de la Ankara analizează posibilitatea de a se implica în construcția viitoarei Autostrăzi a Mării Negre, un proiect de peste 100 de kilometri care ar urma să lege Alexandroupolis de Burgas și Varna, apoi să continue spre România, până la Constanța. Companiile turcești ar putea participa atât la lucrări, cât și la finanțarea proiectului.

Planurile au fost discutate la Sofia, în cadrul unei întâlniri la care au participat oficiali din Bulgaria și Turcia. Viitoarea șosea ar urma să includă o porțiune de peste 100 de kilometri între Burgas și Varna, după care traseul ar continua spre nord și s-ar conecta cu România, în zona Constanței.

Parteneriat strategic cu Turcia

Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, a precizat că specialiștii din cele două țări au realizat deja mai multe studii tehnice pentru acest proiect. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit un calendar concret pentru începerea lucrărilor și nici valoarea investiției.

Turcia este interesată să contribuie inclusiv financiar la realizarea autostrăzii. Companiile turcești ar urma să colaboreze cu firme, ingineri și muncitori din Bulgaria, iar proiectul ar putea fi construit și exploatat în baza unui parteneriat public-privat.

Pe lângă infrastructura rutieră, Bulgaria și Turcia pregătesc și o nouă conexiune feroviară. Este vorba despre ruta Edirne-Lesovo-Elhovo-Yambol, care ar putea reprezenta o alternativă la actuala legătură prin Kapıkule-Kapitan Andreevo, una dintre cele mai aglomerate zone de frontieră dintre cele două state.

Cooperarea vizează și sectorul energetic. Oficialii au discutat despre dezvoltarea unor coridoare pentru energia verde și despre noi posibilități de transport al gazelor naturale către piețele europene.

Pentru România, realizarea conexiunii dintre Varna și Constanța ar putea avea o importanță strategică. Un astfel de coridor ar facilita transportul rutier și comercial între Bulgaria, România, Turcia și restul Europei, consolidând legăturile dintre Marea Egee și Marea Neagră.

CITEȘTE ȘI: Șoselele din România, printre cele mai periculoase din Europa. Clasamentul care ne pune pe podium

De ce merită să mergi cu 110 km/h pe autostradă. Economia făcută la fiecare drum

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va conduce lumea în a doua jumătate a lui 2026: „Sunt favoriții absoluți ai runei Fehu în ultimele 5 luni ale anului”
Știri
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va conduce lumea în a doua jumătate a lui 2026: „Sunt favoriții absoluți…
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
Știri
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
Ungaria preia soluția României pentru centrala Paks. Două barje vor fi scufundate în Dunăre
Mediafax
Ungaria preia soluția României pentru centrala Paks. Două barje vor fi scufundate în...
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni
Gandul.ro
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi”
Adevarul
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să...
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
Digi24
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul...
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vacanța de vară se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie
Click.ro
Vacanța de vară se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni
Gandul.ro
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va conduce lumea în a doua jumătate a lui 2026: „Sunt ...
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va conduce lumea în a doua jumătate a lui 2026: „Sunt favoriții absoluți ai runei Fehu în ultimele 5 luni ale anului”
Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, întâlnire de gradul zero la LOFT! Cei doi foști au dat nas în ...
Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, întâlnire de gradul zero la LOFT! Cei doi foști au dat nas în nas în mijlocul distracției
Bancul sfârșitului de săptămână | „De unde vii la ora asta?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „De unde vii la ora asta?”
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
Pescobar n-are rival la distracție! Lucian Florea a încercat să țină pasul la Nuba, dar nu i-a ieșit. ...
Pescobar n-are rival la distracție! Lucian Florea a încercat să țină pasul la Nuba, dar nu i-a ieșit. Patronul Fryday a făcut echipă cu soțul Vlăduței Lupău, de ziua lui de naștere
Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei
Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei
Vezi toate știrile