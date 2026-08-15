Proiect uriaș de infrastructură pentru România. Turcia vrea să investească într-o autostradă care ajunge la Constanța

Turcia face un pas important pentru dezvoltarea unei noi legături rutiere în sud-estul Europei. Autoritățile de la Ankara analizează posibilitatea de a se implica în construcția viitoarei Autostrăzi a Mării Negre, un proiect de peste 100 de kilometri care ar urma să lege Alexandroupolis de Burgas și Varna, apoi să continue spre România, până la Constanța. Companiile turcești ar putea participa atât la lucrări, cât și la finanțarea proiectului.

Planurile au fost discutate la Sofia, în cadrul unei întâlniri la care au participat oficiali din Bulgaria și Turcia. Viitoarea șosea ar urma să includă o porțiune de peste 100 de kilometri între Burgas și Varna, după care traseul ar continua spre nord și s-ar conecta cu România, în zona Constanței.

Parteneriat strategic cu Turcia

Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, a precizat că specialiștii din cele două țări au realizat deja mai multe studii tehnice pentru acest proiect. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit un calendar concret pentru începerea lucrărilor și nici valoarea investiției.

Turcia este interesată să contribuie inclusiv financiar la realizarea autostrăzii. Companiile turcești ar urma să colaboreze cu firme, ingineri și muncitori din Bulgaria, iar proiectul ar putea fi construit și exploatat în baza unui parteneriat public-privat.

Pe lângă infrastructura rutieră, Bulgaria și Turcia pregătesc și o nouă conexiune feroviară. Este vorba despre ruta Edirne-Lesovo-Elhovo-Yambol, care ar putea reprezenta o alternativă la actuala legătură prin Kapıkule-Kapitan Andreevo, una dintre cele mai aglomerate zone de frontieră dintre cele două state.

Cooperarea vizează și sectorul energetic. Oficialii au discutat despre dezvoltarea unor coridoare pentru energia verde și despre noi posibilități de transport al gazelor naturale către piețele europene.

Pentru România, realizarea conexiunii dintre Varna și Constanța ar putea avea o importanță strategică. Un astfel de coridor ar facilita transportul rutier și comercial între Bulgaria, România, Turcia și restul Europei, consolidând legăturile dintre Marea Egee și Marea Neagră.

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