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Test de perspicacitate | Identificați cuvântul „film” în cel mult 9 secunde!

De: Anca Chihaie 15/08/2026 | 17:02
Test de perspicacitate | Identificați cuvântul film în cel mult 9 secunde!
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Un nou test de atenție face furori printre pasionații de puzzle-uri și provocări vizuale. La prima vedere, imaginea pare să conțină doar o serie de litere așezate aparent aleatoriu, însă printre acestea se ascunde un cuvânt pe care trebuie să îl identifici într-un timp cât mai scurt.

Provocarea este simplă: ai la dispoziție doar 9 secunde pentru a găsi cuvântul „FILM”. Pare ușor? Nu te grăbi să răspunzi. Literele sunt dispuse într-o grilă de 7×7, iar combinația pe care trebuie să o descoperi poate fi trecută cu vederea chiar și de persoanele care au o atenție foarte bună la detalii.

Rezolvare test de perspicacitate

Astfel de teste vizuale sunt concepute pentru a verifica rapid capacitatea de concentrare, atenția la detalii și abilitatea de a identifica tipare ascunse într-un șir de informații aparent haotice.

Privește cu atenție grila și încearcă să identifici cele patru litere care formează cuvântul FILM. Nu căuta doar pe orizontală. Cuvântul poate fi ascuns în mai multe direcții, ceea ce face provocarea și mai dificilă.

Într-un astfel de puzzle, literele pot fi dispuse de sus în jos, de jos în sus, de la stânga la dreapta sau invers. De asemenea, combinația poate apărea și pe diagonală.

Tocmai această diversitate a direcțiilor îi poate face pe participanți să piardă secunde importante. Atunci când privim rapid o imagine plină de caractere similare, creierul tinde să proceseze ansamblul, iar un detaliu foarte mic poate rămâne neobservat.

Timpul a expirat, iar acum este momentul să verifici dacă răspunsul tău a fost corect.

Cuvântul „FILM” este ascuns în zona inferioară a grilei, pe o direcție diagonală și în sens invers. Cele patru litere nu sunt așezate într-o linie evidentă, motiv pentru care identificarea lor poate fi dificilă la prima privire.

Dacă ai găsit răspunsul în mai puțin de 9 secunde, felicitări! Ai trecut cu brio testul de observație. Dacă ai avut nevoie de mai mult timp, astfel de puzzle-uri pot fi un exercițiu distractiv pentru antrenarea atenției și a capacității de a observa rapid diferențele dintre elemente asemănătoare.

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