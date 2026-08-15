Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va conduce lumea în a doua jumătate a lui 2026: „Sunt favoriții absoluți ai runei Fehu în ultimele 5 luni ale anului”

Ultimele cinci luni ale anului 2026 vin cu schimbări importante pentru toate semnele zodiacale, potrivit interpretărilor runelor prezentate de Mihai Voropchievici. Perioada august-decembrie este descrisă drept una a transformărilor, în care anumite zodii pot avea parte de evoluții spectaculoase pe plan financiar, profesional și personal.

În interpretarea pentru anul 2026, fiecare zodie este asociată cu o anumită rună, iar simbolurile acestora indică principalele direcții în care se poate îndrepta destinul nativilor. Anul este marcat de energia asociată Calului de Foc, considerată una dinamică și intensă, care poate aduce decizii rapide, schimbări de direcție și noi oportunități.

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Printre semnele zodiacale care ies cel mai mult în evidență în partea a doua a anului se află Taurul. Nativii acestei zodii sunt asociați cu runa Fehu, simbol tradițional al prosperității, al câștigurilor și al bunurilor materiale. Influența acesteia este considerată favorabilă pentru Taurii care își doresc să își îmbunătățească situația financiară și să își consolideze poziția profesională.

Pentru acești nativi, intervalul până la finalul lui 2026 poate reprezenta o perioadă în care apar mai multe posibilități de creștere. O schimbare la locul de muncă, un proiect nou, o colaborare avantajoasă sau o sursă suplimentară de venit se pot transforma în oportunități importante. Accentul cade în special pe stabilitatea financiară și pe capacitatea de a valorifica șansele care apar.

Runa Fehu este legată și de ideea de recompensă după efort. Astfel, Taurii care au muncit în lunile precedente pentru un obiectiv profesional sau financiar pot începe să observe rezultate concrete. Unele planuri care păreau blocate ar putea fi reluate, în timp ce anumite așteptări materiale pot ajunge la un deznodământ favorabil.

Perioada următoare poate aduce schimbări și în modul în care Taurii își gestionează banii. După o etapă în care au fost nevoiți să fie mai atenți la cheltuieli, aceștia ar putea ajunge într-o poziție mai confortabilă. Recuperarea unor sume, apariția unor venituri noi sau finalizarea unor proiecte profitabile sunt printre direcțiile asociate influenței runei Fehu.

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