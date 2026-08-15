Diana Munteanu a dat România pe Santorini. Imagini spectaculoase din escapada în Grecia

Diana Munteanu și-a făcut din nou bagajele și a fugit acolo unde se simte cel mai bine: la soare, pe malul mării. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ales, de această dată, Santorini, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care caută peisaje spectaculoase, apă limpede și zile departe de agitația de acasă. Mai mult decât atât, imaginile pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi au făcut rapid furori în mediul online.

La cei 47 de ani, prezentatoarea TV arată mai bine ca niciodată, iar fotografiile din vacanță îi fac pe mulți dintre cei care o urmăresc să spună că timpul pare să fi trecut pe lângă ea. Vedeta a apărut recent în mai multe ipostaze, inclusiv în costum de baie. Silueta tonifiată și bronzul uniform au fost printre detaliile care au atras imediat atenția.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Cum s-a răsfățat Diana Munteanu în vacanța din Grecia

Este deja bine cunoscut faptul că Diana Munteanu este o mare iubitoare a vacanțelor, iar Grecia pare să ocupe un loc special în topul destinațiilor sale preferate. De această dată, vedeta a ales una dintre cele mai spectaculoase insule elene: Santorini.

Nu este, însă, pentru prima dată când prezentatoarea ajunge aici. În urmă cu ceva timp, Diana a mai petrecut o vacanță în celebra insulă. Imaginile surprinse atunci au fost realizate inclusiv în Oia.

Cum era de așteptat, nici de această dată nu a ținut vacanța doar pentru ea. Diana Munteanu și-a ținut urmăritorii la curent cu momentele pe care le-a trăit în Grecia și a transformat rețelele de socializare într-un adevărat jurnal de călătorie. De la priveliștile spectaculoase asupra Mării Egee și până la momentele de relaxare, fiecare fotografie pare să surprindă câte o altă parte a escapadei.

Vedeta a optat pentru o cazare cu vedere la mare

Unul dintre detaliile care au atras atenția este chiar locul în care vedeta a ales să se cazeze. Cu un view inedit către mare, locația i-a oferit cadrul perfect pentru fotografii. Alstfel, Diana nu a ratat nicio ocazie să se bucure de peisaj.

Diminețile au început cu imagini surprinse la răsărit, când lumina transformă albul clădirilor și albastrul mării într-un decor de poveste. Seara, atmosfera s-a schimbat complet, iar apusul specific zonei a devenit fundalul perfect pentru Instastory-uri.

Vedeta s-a fotografiat în mai multe ipostaze, atât în apropierea piscinei, cât și la restaurante, unde a completat atmosfera de vacanță cu ținute lejere și un aer relaxat.

Iar dacă peisajele au fost spectaculoase, nici aparițiile Dianei nu au trecut neobservate. Vedeta, care are 47 de ani, a mai demonstrat și în alte vacanțe că nu se ferește să pozeze în costum de baie. Astfel că, imaginile sale din Grecia au atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Diana este cunoscută și pentru faptul că sportul face parte din stilul său de viață. În trecut, ea a povestit că a practicat atletism timp de opt ani și că preferă mișcarea în aer liber, inclusiv alergările.

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