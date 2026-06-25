Diana Munteanu, apariție spectaculoasă alături de fiul ei. Vedeta arată ca o adolescentă

Diana Munteanu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și profită din plin de fiecare moment petrecut alături de fiul ei. Prezentatoarea TV a ales să marcheze aniversarea lui David printr-o escapadă într-una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Europa, Grecia. Peisajele spectaculoase, marea de un albastru intens și atmosfera relaxantă au fost decorul perfect pentru o zi cu o semnificație aparte pentru familia lor.

David a împlinit 17 ani, iar această etapă importantă a fost sărbătorită departe de agitația cotidiană. Adolescentul se apropie cu pași repezi de majorat, iar anul viitor va bifa unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Pentru Diana Munteanu, aniversarea fiului reprezintă și un prilej de reflecție asupra anilor care au trecut extrem de repede și asupra legăturii speciale pe care cei doi au construit-o de-a lungul timpului.

Vedeta arată ca o adolescentă

Imaginile publicate în mediul online au stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor. Mulți au remarcat relația apropiată dintre mamă și fiu, dar și aspectul lor fizic care i-a făcut pe unii să spună că seamănă mai degrabă cu doi frați decât cu un părinte și copil. Aparițiile lor din vacanță au devenit rapid subiect de discuție în rândul admiratorilor vedetei.

La 47 de ani, Diana Munteanu continuă să impresioneze prin forma fizică excelentă. Prezentatoarea este cunoscută pentru stilul de viață activ și pentru disciplina pe care o respectă în ceea ce privește sportul și alimentația. Rezultatele sunt vizibile, iar fiecare apariție publică confirmă atenția pe care o acordă sănătății și condiției sale fizice.

În fotografiile realizate pe plajă, vedeta a afișat o siluetă tonifiată și o imagine care nu trădează vârsta din buletin. Costumul de baie ales pentru vacanță a evidențiat rezultatele antrenamentelor constante, iar imaginile au adunat rapid aprecieri și comentarii din partea celor care o urmăresc de ani de zile.

„Plaja Navagio și Shipreck, uimitoare! Și la mulți ani minunați pentru tine, cel mai iubit David!”, a transmis Diana Munteanu.

Pe lângă aspectul fizic, ceea ce a atras atenția a fost apropierea evidentă dintre Diana și David. Cei doi au petrecut timp împreună explorând împrejurimile, bucurându-se de mare și de momente de relaxare într-un cadru de poveste.

CITEȘTE ȘI: Cum a reușit Iulia Albu să slăbească 17 kilograme, fără dietă? Trucul care o ajută să își mențină silueta

Dieta prin care Andra Măruță a slăbit 10 kilograme: ”Cătălin m-a susținut”