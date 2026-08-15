De ce se spune „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare, deși este zi de adormire

Pe 15 august, românii sărbătoresc Sfânta Maria Mare, adică Adormirea Maicii Domnului. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, dar pentru mulți apare aceeași întrebare în fiecare an: este corect să spui „La mulți ani” celor care poartă numele Maria pe 15 august sau urarea se face pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică? Un preot a explicat de ce se spune „la mulți ani” pe 15 august, deși este zi de adormire.

Se spune sau nu „la mulți ani” pe 15 august?

Pe 15 august este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. În această zi, Biserica prăznuiește trecerea Maicii Domnului la cele veșnice, iar milioane de români își sărbătoresc și ziua numelui.

Tocmai pentru că sărbătoarea se numește „Adormirea Maicii Domnului”, apare în fiecare an întrebarea dacă este potrivit să le spui „La mulți ani” celor care poartă numele Maria pe 15 august. Există persoane care consideră că urarea nu este potrivită în această zi și că ar trebui să spunem „la mulți ani” pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică.

Părintele Gabriel Cazacu, de la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru Digi24 că urarea „La mulți ani” poate fi făcută pe 15 august.

„Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume.

Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”. Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat”, a declarat preotul pentru sursa citată.

De ce se spune „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare

Potrivit părintelui, denumirea sărbătorii nu trebuie privită ca un motiv de tristețe. În credința ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului este legată de trecerea acesteia la viața veșnică și de ridicarea sa la Cer.

„Spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi iubim cu fiecare ocazie, dar și pe data de 15 august”, a mai transmis părintele Gabriel Cazacu.

El a mai spus că această zi este considerată una a bucuriei și că poate fi sărbătorită prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune.

Ce spune Biserica Ortodoxă

În calendarul ortodox, pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică. Este ziua care amintește de nașterea Fecioarei Maria și este asociată cu începutul vieții sale. Din acest motiv, în tradiția populară, 8 septembrie este considerată o zi potrivită pentru a le spune „La mulți ani!” celor care poartă numele Maria sau nume derivate.

Totuși, Biserica Ortodoxă nu interzice urările pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului. Din punct de vedere religios, Adormirea nu este privită doar ca un moment trist, ci ca trecerea Maicii Domnului la viața veșnică. Sărbătoarea este, prin urmare, una a bucuriei și a speranței în viața veșnică.

Așadar, cei care aleg să spună „La mulți ani!” pe 15 august nu fac nimic greșit. La fel, cei care preferă să păstreze tradiția și să facă urările pe 8 septembrie pot face acest lucru. Alegerea ține, în principal, de tradiția familiei și de modul în care fiecare persoană obișnuiește să își sărbătorească onomastica.

Cui spunem „la mulți ani” de Sfânta Maria

Pe 15 august, de Sfânta Maria, mii de români își serbează onomastica. Printre cele mai întâlnite se numără Maria, Mariana, Marinela, Marina, Mărioara, Maricica, Mioara sau Marinel.

Iată cui să îi spui la mulți ani pe 15 august:

Maria

Mariana

Marinela

Marina

Mărioara

Maricica

Marieta

Marilena

Mariela

Mimi

Măriuca

Măriuța

Mărioara

Ana Maria

Mioara

Mărița

Pentru bărbați:

Marian

Marin

Marius

Mario

Marinel

Mărin

Maricel

Mărinică

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